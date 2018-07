Directora IGEPN: "Actividad eruptiva de volcán Sierra Negra no afecta a zonas pobladas"

Asimismo, señaló que daño a fauna y vegetación en el sector es mínima Alexandra Alvarado, directora del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGEPN), habló acerca de la actividad eruptiva que existe en el país y en especial al volcán Sierra Negra en el archipiélago de Galápagos. Acerca de esto, afirmó que las explosiones provocadas por el volcán no han causado afectaciones mayores a la población, debido a que han recaído sobre el lado norte de la Isla en donde no hay asentamientos poblacionales y la fauna y vegetación son escazas.

Alvarado sostuvo que actualmente en Ecuador se registran actividades y procesos eruptivos en el volcán Reventador y el Volcán Sierra Negra en Galápagos, pero, en este último se mantiene desde el 26 de junio pasado, aunque sin mayor afectación a los moradores del sector: “La actividad eruptiva se ubica al lado norte de la isla, donde no hay población, la parte poblada que es el sector de Villamil está al otro lado de la isla Isabela y todos los materiales volcánicos y flujos de lava están llegando al lado norte y no afectan a zonas pobladas”.

Asimismo, explicó que en este sector la fauna y vegetación son sumamente escasas, esto, debido a las constantes erupciones: “La vegetación en la zona es un poco escasa, porque ya ha sido afectada anteriormente por algunas erupciones de este volcán ha crecido muy poca vegetación y en tanto a la fauna no tenemos mayor conocimiento, per asumimos que no han sido afectados mayormente”.

La titular del Instituto Geofísico afirmó que la actividad sísmica es moderada en el archipiélago de Galápagos y señaló que estos movimientos telúricos están netamente relacionados con la actividad volcánica del Sierra Negra y continuarán mientras se mantenga el proceso eruptivo: “El resto de actividades de las Islas se han mantenido, pero hay precaución, por eso tenemos que estar pendientes al proceso eruptivo, pero afortunadamente no ha afectado a la población que vive en la zona”.

Para evitar mayores daños o afectaciones informó que se está evitando el paso a zonas de alto riesgo a pobladores, pescadores y turistas: “De lo que sabemos, lo que se está controlando es la zona de la bahía en el lado norte de la isla, para evitar que las embarcaciones se acerquen a las zonas en donde está el flujo de lava hacia el mar, por la lava y la exposición a gases y calor”.

Para concluir su entrevista, la Dra. Alexandra Alvarado se refirió a la situación actual del volcán Reventador y manifestó que al igual que con el Sierra Negra su actividad eruptiva no ha afectado mayormente a la población, salvo por la caída de ceniza en el cantón Cayambe y sus alrededores: “Con el Reventador no se ha tomado otras medidas. En donde se concentran en la caldera volcánica es en una zona despoblada y ocasionalmente por los vientos que son intensos puede provocar caída leve de ceniza en Cayambe y sus alrededores”.

(PF)

Fuente: Ecuadorinmediato