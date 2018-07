Silvia Buendía: "Asambleísta Curichumbi no ha leído la Constitución"

Analista de derechos humanos aseguró que legislador está muy confundido sobre la Ley Silvia Buendía, analista de derechos humanos aseguró que el Asambleísta Curichumbi está muy confundido y lo que es peor "este no ha leído la constitución". "En su discurso el utiliza tres o cuatro artículos de la Constitución, pero me parece evidente que él no la ha leído o no la entendió. Comienza su discurso hablando del art 3 de la Constitución y precisamente este es el que dice que los deberes del Estado son mantener la ética laica como el sustento de que hacer público y el sustento público".