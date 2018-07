Continúa persecución contra Sandra Correa (AUDIO)

La fotografía se replicó en una cuenta en la cuenta de Twitter del ciudadano Miguel Tobar; y en de Facebook de la señora Elvia Marina. En este marco, Sandra Correa manifestó su asombro por la imagen, asegurando que es falsa.

“Estoy asombrada, primero por la mentira que publican en la cuenta de Facebook de una señora que, en su perfil dice que su función es de defensora de los derechos humanos, comisionada, incluso; que se llama Elvia Marina. Luego, en Twitter, en la cuenta de un señor Miguel Tobar; en donde se expresa esto y que es totalmente falso porque yo voy 20 años de persecución, ni trabajo tengo, menos voy a estar en función de protocolo, primero a lado del expresidente Correa y ahora del presidente Moreno”, aclaró.

En este sentido, puntualizó que la persona que sale en dicha fotografía es Mónica Correa Moscoso, quien es su prima hermana y que ha ejercido dicho cargo en protocolo, desde hace varios años atrás. “Yo no tengo nada que ver con ella ni ella conmigo”, precisó.

“Me están injuriando y calumniando en función de que yo esté pasando algo (trasladando información al Expresidente) cuando lo que están insinuando es que, la persona que está en la foto y que es Mónica Correa, es la que lo está haciendo. Ella trabaja desde tiempo atrás en la Presidencia como funcionaria de protocolo”, explicó.

Sin embargo, lamentó que estén usando el nombre de Sandra Correa, con otra imagen, para afirmar que estaría involucrada en “el paso de información” al Exmandatario. “Están diciendo algo que nunca he hecho. Eso sigue siendo indignante”.

La Exministra informó que sus familiares y amigos, que han podido ver la fotografía, han escrito a las dos cuentas para aclarar el tema. En la una, según comentó, se expuso un comentario de “disculpas” por parte de Miguel Tobar, sin embargo, en la de Elvia Marina, no ha existido respuesta.

“El señor Tobar simplemente puso una palabra de disculpas, pero la señora, que es comisionada de los derechos humanos y civiles, no hace la menor intención de rectificar el error y la calumnia que publica en su muro (de Facebook)”, lamentó.

Sandra Correa aseguró que este tipo de publicaciones siguen siendo parte del acoso y linchamiento mediático en su contra. “Aquí en el Ecuador, lamentablemente, no por no entender, sino para poder tender rienda suelta a este tipo de atropello, están queriendo derogar el artículo 26 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC)”.

“Saben que hay casos concretos de un colectivo que se llama “Colectivo Ciudadano Víctimas de Acoso y Linchamiento Mediático”, que demuestran la perversidad, la anarquía y el autoritarismo con el que actuaban medios de comunicación financiados por el poder económico”, reclamó.

La exfuncionaria recalcó que no ha tenido ni ha mantenido algún contacto o conversación con el expresidente Rafael Correa. “Inclusive, lo grave es que al Exmandatario nunca se le escuchó, de manera pública, reconocer el linchamiento mediático a Sandra Correa León como sí lo hace en un Enlace Digital número 5, del 9 de junio, que lo hace desde Bélgica. Yo lamento mucho decir que se demoró mucho porque él, ahora en su piel, está viviendo lo que yo ya vivo durante 20 años”, finalizó.

En redes sociales se puede observar comentarios para que la información publicada por los dos ciudadanos sea corregida y aclarada. Tobar, horas más tarde, rectificó la información: “Pido disculpas a Sandra Correa León por un error coloqué el nombre de ella en el tuit adjunto, la persona de la foto es Mónica Correa Moscoso”. Sin embargo, de la cuenta de Elvia Marina, no ha habido ninguna corrección al respecto.

Fuente: Ecuadorinmediato.com

Se equivoca de persona, señor Tobar. ¿Sería mucha bajeza de su parte si no fuese una equivocación, verdad?

Gracias Tania.

Los ojos y almas sucias de prejuicios, ignorancia de la realidad objetiva de los hechos, no permiten ver y sentir la verdad. Sandra jamás cometió delito alguno. No me crean, lean el Acta de Finiquito Programa Educativo Mochila Escolar con fecha 17.04.2007