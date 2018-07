Recaudación tributaria creció US$ 592,4 millones en primer semestre del año

Esto, representa un crecimiento del 8,6% en comparación al año anterior El servicio de Rentas Internas (SRI) informó que la recaudación tributaria en el país creció un 8.6% en el primer semestre del año; esto, en comparación al mismo periodo en el 2017. En el primer semestre del año se recaudó US$ 7.469 millones; es decir, US$ 592,4 millones adicionales, ya que en el mismo período de 2017 se recaudó US$ 6.876 millones. A nivel provincial, Zamora Chinchipe, Chimborazo, Azuay, Tungurahua y Galápagos han sido las provincias donde se mostrado un mayor incremento en recaudación.