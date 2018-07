Fernando Mosquera acusa: "Fondo de pensiones del IESS tiene problemas de liquidez"

Veedor aseguró que fondos de pensiones cuenta con US$ 8 mil millones de dólares Fernando Mosquera, veedor del examen que está haciendo la Contraloría sobre la Seguridad Social, aseguró que el fondo de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tiene problemas de liquidez. "No es que el fondo de pensiones se quedó sin dinero, sino que tienen problemas de liquidez para poder atender las pensiones. Antes del año 2015 cuando hubo varios convenios de pago y una serie de situaciones que ocurrió entre el Estado y el IESS, el fondo de pensiones superaba, entre doce y trece mil millones de dólares".

“El momento que sale esta ley que se deja de pagar el 40% por parte del Estado, el aporte del país era de US$ 100 millones de dólares, esto quiere decir US$ 1200 millones al año, esto desde el 2015 al 2018 representaría US$ 3600 millones, más otros rubros sobrepasa los US$ 4 mil millones que el IESS dejó de percibir por parte del Estado”, comentó.

Explicó que este fondo de pensiones que en ese momento tenía US$ 13 mil millones en la actualidad tiene menos de US$ 8000 mil millones. “El fondo tiene inversiones pero en el caso de fondo de pensiones tienen inversiones a largo plazo, para poder pagar pensiones, porque le ha tocado asumir esos US$ 1200 millones de dólares más el resto que antes los hacía, para poder pagar pensiones al año el IESS necesitaría como US$ 2100 al año2.

“Si el Estado ates contribuía con US$ 1200 millones, el resto era producto de las nuevas contribuciones del años siguiente de cerca de US$ 500 millones y el resto provenía de las inversiones. Es decir antes ya tenía un hueco el fondo de pensiones cuando el Estado pagaba el 40%, es decir, si deja de pagar son US$ 4000 mil millones”. Aseguró que desde el año 2003 ya se ha tenido un déficit actuarial de más de US$ 3000 millones.

Mosquera explicó que los anteriores informes sobre el estado de la seguridad social desinformaba sobre el verdadero estado de este sector. “El déficit actuarial día a día va subiendo porque aumentan los jubilados, aumentan las obligaciones. Haciendo estimaciones de la tendencial estimo que el déficit actuarial en todos los fondos podría legar a los US$ 14 mil millones de dólares, si a eso le sumamos las inversiones que tiene el IESS con el Estado y otros rubros, el Estado tendría que reconocer a la Seguridad Social cerca de US$ 30 mil millones de dólares. Entonces si tenemos un fondo de pensiones de solo US$ 8 mil millones es preocupante, porque este es el 80% de los fondos provisionales”. (BGV)

Fuente: Democracia/ Ecuadorinmediato