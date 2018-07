Corte IDH: "Principio de no devolución exige que persona asilada no sea devuelta, e impone obligaciones positivas para los Estados"

Entidad respondió a Opinión Consultiva solicitada por Ecuador sobre institución del asilo La Corte Interamericana de Derechos Humanos respondió al pedido de Ecuador, en el cual, solicitaba una Opinión Consultiva sobre la institución del asilo y su reconocimiento como derecho humano, en el Sistema Interamericano. Ante esto, reconoció por unanimidad que el buscar y recibir asilo se encuentra configurado como un derecho humano, pero que la concesión y alcance del asilo diplomático no está protegida por la Convención Americana y debe regirse por las propias convenciones de carácter interestatal que lo regulan y lo dispuesto en las legislaciones internas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento sobre el tema del asilo político el 12 de julio del 2018, en el mismo sostiene que el derecho a buscar y recibir asilo o protección internacional está configurado como un derecho humano, incluyendo la condición de refugiado, según lo que establece los instrumentos pertinentes en Naciones Unidas.

De la misma manera, concluyó, que la concesión y alcance del asilo diplomático no está protegida por la Convención Americana y debe regirse por las propias convenciones de carácter interestatal que lo regulan y lo dispuesto en las legislaciones internas: “El asilo diplomático no se encuentra protegido bajo el artículo 22.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el artículo XXVII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por lo que debe regirse por las propias convenciones de carácter interestatal que lo regulan y lo dispuesto en las legislaciones internas”.

Sobre el principio de no devolución, aclaró, que este es exigible por cualquier persona extranjera incluidas aquellas en búsqueda de protección internacional, sobre la que el Estado en cuestión esté ejerciendo autoridad o que se encuentre bajo su control efectivo, con independencia de que se encuentre en su territorio terrestre, fluvial, marítimo o aéreo: “El principio de no devolución no solo exige que la persona no sea devuelta, sino que impone obligaciones positivas sobre los Estados”.

Para concluir, la Corte interpreta que los Estados de acogida bajo cuya jurisdicción está la persona que ha solicitado protección en una sede diplomática tienen varias obligaciones, incluida la de adoptar medidas para que se expida un salvoconducto

Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos – Cuenta de Twitter Diana Salazar