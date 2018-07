CONAIE presentará 180 pedidos de amnistía

Lista de nombres será entregada la próxima semana en Asamblea Nacional La Secretaría de Gestión de la Política informó que la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador (CONAIE) se alista para presentar a la Asamblea Nacional 180 casos de amnistías, para dirigentes sociales y políticos procesados por manifestaciones contra el expresidente Rafael Correa. La lista definitiva sería entregada la próxima semana, ya que al momento trabajan con el gobierno para tener todos los insumos legales necesarios y que su pedido no sea negado.

El año anterior hubo un primer intento de pedido de amnistías, por lo cual para esta ocasión, los representantes indígenas han mantenido reuniones con la titular de la Asamblea, el defensor Público, Ernesto Pazmiño; la defensora del Pueblo, Gina Benavides, los integrantes del Consejo de la Judicatura y funcionarios del Gobierno, para tener los insumos legales correspondientes y que los pedidos no sean rechazados esta vez.

Por este motivo, en la Legislatura se busca que este tema sea tratado por una comisión ocasional creada especialmente para este asunto. Sin embargo, el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, impediría que las amnistías sean tratadas por una mesa legislativa ajena a la Comisión de Justicia.

Del total de las amnistías presentadas, la mayoría no llegó a la Comisión porque no pasaron del Consejo de Administración Legislativa (CAL). La Comisión de Justicia trató solo 11 pedidos de amnistías, de los cuales 10 fueron archivados por no tener sustento jurídico y elementos que permitan dar paso al debate en el Pleno. Solo uno llegó a esa instancia y fue aprobado, señaló Marcela Aguiñaga, titular de la Comisión de Justicia.

Por otra parte, para Jaime Vargas, Presidente de la CONAIE, aún existe mucho trabajo por realizar con el Gobierno Nacional y aunque las movilizaciones se han suspendido esto no significa que sean sus aliados políticos: ““No somos aliados políticos (...). Las marchas se han suspendido por la situación que hemos avanzado. Pero hay que entender que no es que porque nos entregó la universidad o la educación intercultural nos ha callado la boca”.

En cuanto a este tema, Paúl Granda, Secretario de Gestión de la Política, el Régimen mantendrá una posición de diálogo equilibrado y frontal para solventar las necesidades señaladas, sin embargo, advirtió que no en todos los temas se pondrán de acuerdo. “Si por A o B motivo, no solo en el caso de la CONAIE, no se pueda atender, seremos lo suficientemente francos para decirles cuáles son las imposibilidades”.

Fuente: El Comercio