Caupolicán Ochoa: "No inventen investigaciones y denuncias", sobre supuesta indagación a Rafael Correa en Colombia

Defensa del expresidente negó cualquier tipo de proceso en el país vecino Tras las aseveraciones de Fernando Balda diciendo que viajará a Colombia ya que la justicia de ese país continúa con una investigación de delitos que se desprenden del secuestro que ocurrió en este en el 2012, por el cual el expresidente Rafael Correa ahora tiene prisión preventiva, como medida cautelar. Su abogado defensor, Caupolicán Ochoa, afirmó que esto no existe, "que no se inventen investigaciones y denuncias".

Ochoa aseguró que las aseveraciones de Fernando Balda no son ciertas. “Que es puro cuento, que no hay nada”. Dijo que no han sido informados sobre expediente o denuncia alguna en Colombia contra su cliente y pidió ser más serios y sensatos a quienes hablan de esto.

Según Fernando Balda en Colombia se habría solicitado a Interpol la captura de los exagentes Raúl Chicaiza, Jessica Falcón y Jorge Espinosa. Además, la Fiscalía de ese país seguiría las pesquisas para ubicar a los autores intelectuales, entre los que estaría, dijo, Rafael Correa.

Por otro lado, Fernando Molina, abogado, parte de la defensa de Rafal Correa, aseguró que se ha pedido que existan las garantías necesarias para que el expresidente pueda rendir sus versiones por medio video llamado desde Bélgica. Se espera que la próxima semana ya el exmandatario pueda rendir su versión en el proceso de secuestro a Fernando Balda. (BGV)

