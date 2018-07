"Pretender que un niño campesino se bañe todos los días, son otras costumbres", compara presidente Moreno

Durante su intervención, y resaltando entrega de escuelas cerca de comunidades campesinas, Jefe de Estado relató cómo él, a los 7 años, se bañaba los sábados Críticas en redes sociales causaron, una vez más, las declaraciones que emitió el presidente de la República, Lenín Moreno, durante su discurso en el marco de la entrega de la reconstrucción de la vía rápida Cuenca-Azogues- Bilblián. Haciendo referencia a la construcción y rehabilitación de escuelas que estén cercanas a las comunidades, el Jefe de Estado relató cómo era la travesía de un niño campesino para llegar a los establecimientos lejos de su casa y comparó: "Yo recuerdo, a los 7 años, baño diario ni soñar, pues. El baño era los sábados con agua calentada al ambiente. A esa edad, en ese frío, pretender que un niño campesino se bañe todos los días, son otras costumbres".

Al inicio de su intervención, el Primer Mandatario resaltó su estancia en el sur del país. “Yo, en más de una ocasión he dicho que Cuenca, de forma particular es el sitio en donde más cultura encuentro, por metro cuadrado. Por Cuenca siento una fascinación bastante especial. Una ciudad bella, me encanta, incluso el hablado que tienen. No hablan cantado, eso no es cierto, hablan haciendo poesía”, comparó.

Recordó que tras el pedido del expresidente Rafael Correa para que sea su binomio, Cuenca fue la primera ciudad por la que empezó haciendo campaña por recomendación de su esposa, Rocío González. Relatando varias anécdotas, el Jefe de Estado hizo referencia a los inicios de su Vicepresidencia y a cómo llegó a la Presidencia.

“El ejercicio del poder es un ejercicio, fundamentalmente, de humildad. El Presidente debe ser humilde, debe saber que es propenso a no acertar, a equivocarse”, añadió, haciendo referencia a que su Gobierno siempre ha sido y será de diálogo para llegar a consensos.

Durante su intervención, Moreno reiteró que el régimen se enfoca en su Plan Toda Una Vida, por lo que están atendiendo “con sendas escuelas” a los sectores rurales, rehabilitando a aquellas que fueron cerradas, con un concepto bien intencionado, pero que, en la práctica, “por no preguntar” a los campesinos, se hizo incorrectamente.

“No puede ser que se hayan hecho escuelas bonitas, grandes, con buenos laboratorios, pero lejanas de nuestros campesinos, de nuestra gente, y que atienden apenas, al 1% de la totalidad de los ecuatorianos. Entonces, como de buenas intenciones está pavimentado el infierno, hay que hacerlo bien, hay que preguntar a los campesinos, lastimosamente, nos peleamos con todo el mundo”, reclamó.

Es así que relató lo que los campesinos le indicaban: “Son 13 kilómetros (los que tienen que caminar), pero no son 13 kilómetros como los de esta carretera, son 13 kilómetros con 4 quebradas y 5 montañitas. Y ahí me dicen que el niño llega sudando a la escuela, y como solución, porque para todo hay solución, le pusieron ducha a un niño campesino”.

“Yo recuerdo, a los 7 años, baño diario ni soñar, pues. El baño era los sábados con agua calentada al ambiente, una jarrita de agua en el reverbero, se ponía ahí y pare de contar. Si no podía evitarlo, me bañaba todos los sábados. A esa edad, en ese frío, pretender que un niño campesino se bañe todos los días, otras costumbres; por eso hay que pensar en ellos, por eso hay que preguntar. Por eso nos dijeron que quieren que las escuelas sean cerca”, relató.

Por lo que ratificó que las escuelas se las están haciendo cerca de las poblaciones. “Cientos ya las hemos inaugurado cerca de nuestros campesinos”.

Rememoró además, la construcción de grandes hospitales, que “incluso ya no son funcionales para las épocas. Ya no se hacen hospitales de 400 o 500 camas porque son difíciles de administrar y hasta porque los pacientes se escapan. No son además, los que requieren ni a los que pueden llegar nuestros campesinos, los más pobres”.

“Lo que hicimos fue empezar a dotar, equipar, componer, estructurar o construir dispensarios médicos, centros médicos cercanos a nuestros campesinos, cercanos a las comunidades, conversando, hablando, dialogando, sabiendo que el criterio distinto no es malo. La diversidad hay que disfrutarla, no hay que padecerla”, dijo. (JPM)

Fuente: Transmisión SECOM (discurso Presidente)