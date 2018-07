Bolívar Castillo entrega Alcaldía de Loja a Piedad Pineda

Exburgomaestre aseguró que "no estorbará" en decisiones de nueva Alcaldesa, pero, de ser necesario apoyará plan para ciudad Piedad Pineda Astudillo asumió la Alcaldía de Loja tras la revocatoria de mandato de José Bolívar Castillo, el pasado 24 de junio. Los jefes departamentales del Cabildo y algunos simpatizantes se reunieron en el salón de actos del Municipio, donde se dio el traspaso. Castillo colocó en la solapa del saco de Pineda un broche que representa su condición de flamante alcaldesa.

“Vengo a entregarle (el mandato) con profunda alegría a una compañera con la que hicimos el plan Loja Siglo XXI. Yo no voy a estorbar en las decisiones que tome la alcaldesa, yo no voy donde no me invitan. Pero si es necesario estaré apoyando y empujando este plan”, dijo Castillo.

Recalcó la obra realizada en el cantón y agradeció a sus funcionarios y concejales. “Honor al que honor tiene. Un aplauso para este concejal”, dijo en su discurso refiriéndose a Sergio Torres, quien asumió la concejalía siendo alterno de su opositora Jeannine Cruz. También saludo la actitud del concejal Iván Ludeña.

“Muchas gracias señora alcaldesa por permitir que tengamos este acto en donde saldremos por la puerta grande, seguiremos sirviendo a la patria” culminó Castillo.

“Tenemos que seguir, no hay dónde perderse. A seguir trabajando por el adelanto de la ciudad, son solo 10 meses y tenemos que aprovecharlos al máximo”, dijo Pineda en su primer discurso como alcaldesa, cargo que ocupará hasta 2019, cuando se realicen las elecciones seccionales (24 de marzo). (JPM)

Fuentes: El Universo – Teleamazonas

Ecuadorinmediato.com