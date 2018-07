Diego Guzmán: "Seguros Sucre capta un 16% de mercado asegurador, 84% restante lo tienen demás compañías"

Reiteró que no existe monopolio como se ha denunciado desde diferentes sectores El presidente de Seguros Sucre, Diego Guzmán, desmintió la existencia de algún incumplimiento por parte de la compañía en cuanto a pagos e indemnizaciones, así como el registro de alguna denuncia o juicio en su contra. Asimismo, reiteró que no existe ningún monopolio por parte de esta empresa y detalló este es un mercado asegurador de más de US$1.500 millones de dólares y "nosotros tenemos, apenas, un 16% de ese mercado, el 84% restante lo tienen las restantes, casi 30, compañías aseguradoras".

“No existe ningún monopolio. Yo creo que las compañías aseguradoras –no todas, pero una buena parte de ellas- deberían preocuparse por obtener beneficios y captar más del 80% que tienen las aseguradoras privadas en el mercado nacional, que es de más de US$1.500 millones de dólares y de los cuales han dispuesto y pueden seguir disponiendo siempre”, reiteró.

Aclaró que lo que hace Seguros Sucre, como empresa con capital del Estado dentro de una norma, es que permite que las empresas estatales contraten con otras empresas estatales mediante el régimen especial. “Eso es lo que le permite a Seguros Sucre trabajar con la capacidad técnica de un equipo especializado en laborar sobre los bienes del Estado a los cuales los han protegido”.

“Cuando hemos recibido cualquier reclamo por siniestros que se hayan sufrido, éstos han sido atendidos como ha correspondido, con una visión que nos obliga a provocar el cuidado de esas empresas”, reiteró Guzmán.

El representante de Seguros Sucre reiteró que esto no es monopolio e hizo referencia al significado de esta palabra según la Real Academia de la Lengua. “Monopolio es cuando alguien capta la totalidad de un mercado. Este es un mercado asegurador es de más de US$1.500 millones de dólares y nosotros tenemos, apenas, un 16% de ese mercado, el 84% restante lo tienen las restantes, casi 30, compañías aseguradoras”.

“La primera aseguradora del Estado es Seguros Sucre y lo es porque cumple con sus asegurados. No tiene ninguna demanda, no hay ningún juicio en nuestra contra, por ejemplo, por el tema de CNEL. No puede existir un juicio porque el órgano regulador, que es la Superintendencia de Compañías, dictaminó que el reclamo que presentó CNEL sobre las líneas de transmisión no era justo porque no estuvieron nunca aseguradas”, aclaró. (JPM)

Fuente: Teleamazonas

