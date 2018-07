Detienen a personas que se hacían pasar por "ministros" ofreciendo "contactos" con Gobierno

Ministro del Interior confirmó que ciudadanos no son funcionarios públicos El Secretario Particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, alertó sobre la detención de personas que se hacían pasar por ministros para ofrecer favores y contactos al interior del Gobierno Nacional. No se precisa todavía el número ni la modalidad bajo la cual cometían el ilícito.