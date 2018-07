Medios comunitarios rechazan anulación de concurso de frecuencias y exigen análisis individual de asignaciones

"Estamos totalmente en desacuerdo e indignados porque nunca fue tomada en cuenta la gente y organizaciones que están detrás", criticó Secretario Ejecutivo de CORAPE Tras la confirmación del ministro de Telecomunicaciones, Guillermo León, de la anulación del concurso para la asignación de frecuencias, el sector comunitario de la comunicación fue el primero en expresar su rechazo a esta acción. En declaraciones para Ecuadorinmediato.com, Jorge Guachamín, secretario ejecutivo de CORAPE, cuestionó que no hayan sido tomados en cuenta sus planteamientos, por lo que una de sus exigencias es que se pueda evaluar una por una las frecuencias asignadas. "Que sean analizadas las frecuencias que se hallan dentro del concurso, una por una porque no se puede hacer la anulación del concurso y decir que no pasó nada", añadió.

“Nosotros estamos totalmente en desacuerdo, estamos con una indignación sobre el proceso del concurso, ya que nunca fue tomado en cuenta a toda la gente y organizaciones que están detrás y que han postulado en el concurso”, reiteró. Aclaró, sin embargo, que nunca estarán de acuerdo con la concentración de medios, lucha por la que han apostado durante años, para que, en este sentido exista una redistribución también a medios comunitarios.

Por lo que cuestionan el hecho de que no se entienda cuál es la necesidad de redistribuir. “Ayer me reuní con una comunidad de Riobamba, de Alausí, que está atrás del concurso de frecuencias y ellos ya no saben qué hacer. Han puesto plata, tiempo y demás, entonces no están considerando todo esto”.

“Nosotros como CORAPE, que pertenecemos a un sector mucho más grande que es el comunitario, estamos indignados de que no haya una apertura para poder analizar y más aún, cuando nosotros tenemos radios que ya han sido adjudicadas. Ese será otro proceso que no sabemos cómo lo van a manejar”, aseguró.

Una de sus peticiones es que las autoridades les den una respuesta clara. “Una vez que asignaron ya los contratos, ¿qué va a pasar con estos medios?”, se preguntó. Por lo que otra de las solicitudes es una reunión con el presidente de la República, Lenín Moreno, para que sean escuchados.

“Ellos se reunieron con los medios privados y nunca lo hicieron con los comunitarios. Exigimos que nos reciban para exponerles las problemáticas a nivel nacional. No se trata de 3 o 4 medios comunitarios, somos una gran cantidad de ellos los que han postulado”, mencionó.

Que sean analizadas las frecuencias que se hallan dentro del concurso, una por una porque “no se puede hacer la anulación del concurso y decir que no pasó nada”, exigieron. “Nosotros decimos que las frecuencias que se encuentran concentradas se eliminen del concurso y se reserven, incluso si se puede, para el espectro radioeléctrico del 34%; pero que se haga un análisis una por una. No entendemos por qué no se puede hacer ese análisis”.

“Si el informe dice que estas son las que están con problemas legales, que han concursado de manera ilegítima, perfecto, que se queden por un lado; pero ¿qué pasa con el resto de concursantes? Ahí también debe haber una respuesta”, insistió Guachamín.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Colectivos, el ministro León pidió que se especifique qué son los medios comunitarios. El Secretario Ejecutivo de CORAPE recalcó que se tiene un concepto específico de lo que son, redactando uno para que sea entendido. “Creo que lo que él dijo sobre el tema de la comuna es un retroceso. Creen que es un medio chiquito, pobre, indígena y demás”.

“No entienden bien cuál es el concepto de lo que es un medio comunitario, que no debe tener restricción de frecuencia o de cobertura. Más bien debe tener la cobertura que pertenezca a una comunidad, que no necesita tener una restricción geográfica. Los medios comunitarios son fuertes, grandes y pueden llegar a tener una cobertura de una o más provincias”, detalló.

Jorge Guachamín informó, en este marco, que la propuesta de reformas a la Ley de Comunicación elaborada por el sector comunitario ya fue presentada por el asambleísta Elio Peña y calificada por el CAL, para ser trasladada a la Comisión de Derechos Colectivos. “Yo ya me he presentado en la mesa legislativa, hemos conversado, vemos que está parcializado el tema de la mesa, pero nuestra propuesta está y la tienen que considerar”.

“Vamos a seguir presionando, tenemos que ser mucho más fuertes y enfáticos en que no puede haber un retroceso, ni en la Ley ni en el concurso. Creo que se tiene que respetar cuál ha sido el trabajo de los medios comunitarios. Son 28 años que nosotros hemos venido trabajando por democratizar la comunicación, los espacios para que la gente pueda hablar”, dijo.

Dentro de su propuesta de reformas, entre otros temas, plantean un fondo de fomento para medios comunitarios, una Defensoría del Público, una redistribución de la publicidad de un 20% del Estado y una conceptualización de lo que es un medio de este tipo y en donde se habla de la interacción y vinculación de la comunidad, con temas de género, educativos, de interculturalidad, etc. (JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com