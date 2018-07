Ni Todd Chapman ni nadie de la Embajada en Quito ha presionado a Ecuador, responde Estados Unidos

Gobierno de Donald Trump "tiene en alta estima su relación con el Ecuador" Estados Unidos rechazó la supuesta presión que habría ejercido el Embajador de esa nación en Ecuador, Todd Chapman, en contra del país para que no se apoye una resolución sobre la lactancia materna en el seno de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tal como lo resumió el periódico The New York Times.