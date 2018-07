"Cientos de testimonios" evidenciarían participación de José Serrano en presunto delito de tortura

Familiares de exestudiantes de Instituto Nacional Mejía realizaron reconocimiento de firma y rúbrica de denuncia Familiares de exestudiantes del Instituto Nacional Mejía realizaron el reconocimiento de firma y rúbrica de la denuncia que interpusieron por el presunto delito de tortura registrado en el 2014. Según su abogado, Gonzalo Realpe, cuentan con los elementos suficientes para lograr que se dicte una sentencia, pero además, asegura que existen "cientos de testimonios" que confirmarían la participación directa del exministro del Interior, José Serrano, en la situación.

“Realizado el reconocimiento de firma y rúbrica, el señor fiscal general del Estado, Paúl Pérez Reina, tiene que dar inicio a la investigación previa”, reiteró el jurista.

Pueden haber pasado los años, pero para los exalumnos del colegio Mejía, la noche del 18 de septiembre del 2014, quedará grabada en su memoria.

Fuerzas policiales irrumpieron en las inmediaciones de la institución con el fin de mitigar la protesta estudiantil que, ese día, se desarrollaba en las calles del centro-sur de Quito. “Fueron 10 policías los que me golpearon, me patearon en todo el cuerpo, ahí, una moto me pisa la rodilla izquierda”, reclamó un exestudiante.

Los familiares y su abogado insisten en tener pruebas suficientes de la participación del entonces Ministro del Interior, José Serrano. “Vamos a presentar los testimonios de cientos de estudiantes y padres de familia que le vieron al doctor José Serrano, el día de los hechos, ingresar al Regimiento Quito con el fin de verificar que se les haya torturado a los chicos”, dijo Realpe. (JPM)

Fuente: Teleamazonas

Ecuadorinmediato.com