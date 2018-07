Íñigo Salvador: "Deuda con IESS ya fue pagada y no tengo impedimento de ejercer cargo" (AUDIO)

Explicó que el IESS no actualizó información de que ya estaba pagado el monto adeudado y por eso salió, en días anteriores, que tenía impedimento Íñigo Salvador, quien encabeza la terna enviada por el presidente Lenín Moreno para el cargo de Procurador General del Estado, aclaró que en la página web del Ministerio de trabajo sí salió, en días anteriores, un impedimento por una deuda con el IESS. Expuso que esto se debe a que esta entidad no actualizó los datos de que la deuda ya fue pagada en enero de este año. Tras este proceso de actualización, dijo, ya no tiene ningún impedimento para ejercer cargos públicos.