Deuda total bordearía US$ 165 millones Jorge Guamán, Prefecto de Cotopaxi, habló acerca de la deuda que mantiene el Gobierno con las Prefecturas y señaló que la misma bordea los USD 165 millones de dólares y tiene un retraso de 4 a 5 años, por lo cual, si en esta semana no tienen una respuesta favorable de parte del Ministerio de Economía y Finanzas para generar un convenio de pago sobre estos valores recurrirán a la Corte Constitucional para plantear una demanda y así exigir su cancelación.

Guamán explicó que la semana anterior los Prefectos de 16 provincias del país se reunieron en una asamblea extraordinaria para crear un comité técnico que le permita negociar el pago de la esta deuda: “Con la palabra hermano no vamos a vivir toda la vida, la gestión necesita recursos, incluso SENPLADES a través de otros espacios técnicos hace la evaluación de metas, cumplimiento de objetivos, pero ¿si no tenemos recursos cómo los cumplimos? Si no tenemos recursos ni presupuesto no podemos llevar a cabo obras en nuestras provincias”.

El Prefecto afirmó que la deuda conjunta de los 23 gobiernos provinciales bordea los USD 165 millones de dólares y ese es un dinero con el que planifican para realizar obras en su provincia, de la misma manera, subrayó que muchas otras ofertas de ayuda no se han cumplido: “El tema de la inversión de riego, los convenios incumplidos, el dragado en las provincias de la Costa igualmente las acciones de las empresas eléctricas que no se han dado hasta la fecha”.

Por otra parte, afirmó que en el caso de no llegar a un acuerdo de pago con el Ministro de Finanzas y la SENPLADES procederán a realizar una demanda ante la Corte Constitucional por incumplir con la entrega de fondos de los últimos 4 a 5 años: “Si no hay una respuesta presentaremos la demanda esta semana, porque ya hemos intentado el camino del diálogo y de la amistad, pero ahora tenemos este criterio de realizar la demanda”.

(PF)

Fuente: Sonorama – Ecuadorinmediato