Carlos Viteri: Funcionamiento de universidad indígena en UNASUR "es iniciativa de Luis Macas con asocio de cúpula de CONAIE"

"Esta decisión representará el entregar la sede al movimiento político Pachakutik", aseguró asambleísta de Revolución Ciudadana Robustecer la unidad de América Latina y fortalecer la UNASUR, CELAC y ALBA, fue una de las propuestas de Alianza PAIS (AP) en las elecciones, sin embargo, a criterio del asambleísta de Revolución Ciudadana, con el anuncio de pedir la devolución del edificio de UNASUR para que funcione una universidad indígena, es "traicionar" el plan de gobierno que ganó en las urnas. Pero no solo eso, según aseveró el legislador, en Ecuadorinmediato.com, esta decisión significaría entregar la sede directamente a Pachakutik, como una iniciativa privada del consejero transitorio de Participación Ciudadana y Control Social, Luis Macas; y la cúpula de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE); como parte del "pacto" que hizo el gobierno del presidente Lenín Moreno con este sector.

“Creo que esa intención que ha anunciado Moreno de destinar el edificio de UNASUR a lo que él denomina como el centro de universidades indígenas es parte del acuerdo con representantes del gobierno de los Estados Unidos para destruir el proceso de integración sudamericana. Eso implica destruirlo políticamente y cuestionar todo el proceso de décadas que han tenido nuestros países, y todo ese sueño de la Patria grande de Bolívar”, lamentó.

Según el asambleísta, uno de los propósitos sería el dar paso a la Alianza del Pacífico, pero además, instrumentalizar aquello que se conoce como lo indígena para anular la sede histórica, administrativa y política, que tiene la UNASUR. “Para eso instrumentan a lo indígena al decir que se dará el edificio para que allí funcione el centro de las universidades indígenas”.

A su criterio, esta es una “fallida” propuesta de universidad y la calificó como un “mamotreto”. “Primero, porque no reúne las mínimas condiciones técnicas, pedagógicas, etc., por lo que nunca podría ser reconocida como una universidad. Estamos hablando de una universidad mediocre, de una iniciativa absolutamente privada que es un viejo anhelo del señor Luis Macas, un político de larga data de la partidocracia, que quedó como miembro del Consejo de Participación Ciudadana”.

“Esta es su iniciativa, de ninguna manera es una idea de los pueblos y nacionalidades indígenas. Que no se entienda que será una universidad que se expresa dentro del proyecto histórico de los pueblos y nacionalidades indígenas y dentro del proyecto de construcción de un Estado plurinacional e intercultural. Nada que ver, es una iniciativa privada, mediocre, un mamotreto”, criticó.

Por lo que aseveró que, si es que se da la sede para que funcione la universidad indígena, se está cayendo en la segregación. Recordó que el Ecuador es un Estado plurinacional y que la universidad, por definición, debe abarcar las más diversas corrientes de pensamiento y las diferentes identidades culturales. “De tal manera que este hecho además, pone en instrumentación de lo indígena para anular la sede administrativa y política del proceso de integración latinoamericana como es UNASUR”.

El asambleísta Viteri Gualinga cuestionó además, la firma del decreto ejecutivo para la creación de la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, como entidad adscrita al Ministerio de Educación, situación por la cual el presidente Moreno asegura que se la está “devolviendo” al movimiento indígena. “Esto es falso de falsedad absoluta. El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe jamás desapareció, ha tenido plena vigencia, no solo porque así lo establece nuestra Constitución”.

“Sino por el decreto ejecutivo emitido por el expresidente Rafael Correa, en febrero del 2009, en el cual se establece el cumplimiento de la Constitución para apoyar y fortalecer el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe bajo las referidas políticas públicas del Estado, a través de la autoridad educativa nacional, que formulará todas las políticas con respecto a las comunidades, pueblos y nacionalidades”, explicó.

Por lo que cuestionó el hecho de que “quieran hacer aparecer como que en el gobierno de Rafael Correa despareció la Educación Intercultural Bilingüe”. Rememoró que, en el 2011, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) estableció garantizar una distribución equitativa en el presupuesto general del Estado que estimule este sistema de educación para fortalecer su calidad.

“De tal manera que el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe estaba representada en una Subsecretaría, lo que hizo el expresidente Correa fue despolitizarlo porque fue el bastión de Pachakutik. De la misma manera como la UNE fue el bastión del MPD –y por eso nuestro sistema educativo fue uno de los peores de América Latina-, el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe había sido uno de los peores para la educación indígena, sin presupuesto. Eso es lo que cambió el expresidente Correa”, detalló.

A su criterio, lo que se quiere tratar de hacer con este anuncio es manipular a la ciudadanía porque el contenido de esta decisión es político. “Ecuatorianos y ecuatorianas, a no dejarse engañar”, llamó el asambleísta de Revolución Ciudadana.

Según manifestó, no existe ningún acuerdo sobre la entrega de la sede y que lo único que existe es el planteamiento de dicha posibilidad. “UNASUR es la sede administrativa y hay una normativa que deben cumplir. Ninguna decisión inherente a la Unión de Naciones Suramericanas se toma sin que haya el consenso de los países miembros. Aquí no es una cuestión de soplar y hacer botellas. Eso es propiedad de todos los países miembros de UNASUR. De tal manera que, para que la sede deje de serlo, tendrá que ser parte de los consensos”.

“No me cabe la menor duda de que, por ahí algunos, en el marco de este amarre -que se llama diálogo para apoyar a este gobierno, que ha traicionado al pueblo ecuatoriano y que, en 14 meses, no ha hecho ni una sola obra y solo ha favorecido a las élites económicas del país-, requieren esta suerte de respaldo y están tranzando para que se den estas cosas”, mencionó.

Carlos Viteri Gualinga fue enfático en aseverar que si es que se habla de que la sede de UNASUR se destinará para el funcionamiento de un centro de universidades indígenas, equivaldría a entregar una infraestructura como esa al partido político Pachakutik. “Esta es una iniciativa privada del señor Luis Macas en asocio con la cúpula de la CONAIE, que también es el bastión de Pachakutik. Esta decisión representará el entregar la sede al movimiento político Pachakutik”.

En ese sentido, lamentó el legislador, esta es una de las muchas razones fuertes que existen para pedir la revocatoria de mandato del presidente Moreno, por iniciativa ciudadana, por incumplimiento del plan de gobierno. “En estos 14 meses, no solamente se ha incumplido y se ha traicionado aquello que fue parte del programa de gobierno de la Revolución Ciudadana, de Alianza PAIS, en este tema; sino en todo el resto de ofertas de campaña”.

“Las 325.000 viviendas no existen, no hay incremento de bonos, no existen las 40 universidades, el empleo joven no se ve, el Plan Toda Una Vida no existe, todo esto al punto de que está recortando los presupuestos del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), que implementaba políticas públicas para los sectores tradicionalmente excluidos, marginados y los prioritarios”, reclamó.

Es decir, continuó, hay un incumplimiento total al programa de gobierno y a las promesas de campaña, configurándose en razones “tremendamente poderosas” que tiene el pueblo ecuatoriano para, por iniciativa ciudadana, recoger firmas y plantear una revocatoria de mandato. “Urge hacer aquello porque lo que está haciendo este gobierno y lo que ha hecho en los 14 meses, es mentir e incumplir lo que ofreció en campaña”.

“Por otro lado, sí se ha dedicado, con vehemencia, a destruir la institucionalidad del país, a favorecer a la oligarquía, a la bancocracia y a todos aquellos que tienen sus dineros escondidos en paraísos fiscales. Este es un gobierno socialcristiano que solamente se ha dedicado a favorecer a la oligarquía traicionando al pueblo e incumpliendo las promesas de campaña, razones poderosas e indiscutibles como para que el pueblo ecuatoriano, los ciudadanos y ciudadanas iniciemos un proceso de recolección de firmas para revocatoria de mandato”, finalizó. (JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com