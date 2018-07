DEFENSA: En audiencia pública, vocales del CNE califican de "sesgado" e "impreciso" informe del CPCCS-T

"Ustedes, señores consejeros, son hijos de nuestra legitimidad", le dice presidenta del organismo electoral al pleno del Consejo transitorio En los exteriores del Consejo de Participación Transitorio, en Quito, un grupo de casi 20 personas exclaman "Fuera vocales del CNE", otro grupo, lanza consignas a su favor. En el edificio, se desarrolla la audiencia pública para conocer los descargos de los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) dentro del proceso de evaluación que lleva adelante el Consejo transitorio. Nubia Villacís, titular del organismo electoral, inició con la defensa de su gestión y recalcó que no se puede deslegitimar "con un informe sesgado" sus iniciativas ciudadanas.

En el informe enviado por el Consejo transitorio, una de las observaciones es que no reúne el perfil para ocupar el cargo en el CNE.

En su defensa, Villacís señaló que en su experiencia constan todos los certificados de las capacitaciones recibidas e impartidas “que sí tienen relación como: gobernabilidad y gerencia política, género, democracia, entre otros”.

“Ustedes, señores consejeros, son hijos de nuestra legitimidad", le dijo la presidenta del organismo electoral al pleno del Consejo transitorio.

Además, calificó de “sesgado” el informe técnico enviado por el Consejo transitorio. “No se puede, mediante un informe técnico sesgado, pretender deslegitimar mis iniciativas contra la delincuencia, aulas educativas, entre otros, porque solo hacen una valoración subjetiva”

Tras su defensa, el consejo Paúl Salazar inició su defensa y señaló que el informe es “impreciso e incorrecto”. Aclaró, con documentos que lo certificaría, que su único bien es una casa de USD $114 mil y no de USD $11, 4 millones, como consta en una declaración patrimonial que dice que fue presentada por error.

“En lo personal no me aferro al cargo. El cargo no hace a las personas, las personas hacen al cargo", afirmó.

Luego, fue el turno de la vicepresidenta del CNE, Ana Marcela Paredes, mencionó que luego de haber votado en contra del presupuesto para las elecciones del 2019, se generaron “persecuciones” en su contra y aseguró que el monto aún puede disminuir.

Paredes sostuvo que siempre fue “la voz disonante” en el organismo electoral y manifestó de represalias con despidos de tres de sus colaboradores cuando cuestionó el presupuesto 2019. Tras su defensa, la vicepresidenta pidió autorización para seguir la audiencia desde la Secretaría del CPCCS porque no quiso sentarse junto a los demás vocales del CNE.

Por su parte, la vocal Luz Haro aseguró que a diferencia de sus compañeros del CNE, es la única que tenía experiencia previa para ocupar el cargo en el organismo electoral. Explicó que su principalización tiene lugar en noviembre de 2017, debido a que en ese momento, las consejeras alternas provenientes del concurso de 2014, no podían principalizarse en función de: una de ellas, Mónica Rodríguez, renunció con anterioridad para ejercer el cargo de Jueza Electoral.

Mientras que la otra consejera alterna Solanda Goyes, “no se había posesionado ante la Asamblea Nacional como determina la Constitución y la Ley. Sin embargo, luego de 1.100 días, se posesionó como cuarta suplente”.

(PP)

Fuente: Consejo de Participación Transitorio, Twitter – Cristina Cabezas, Francisco Garcés