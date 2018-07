Aceptan recurso de apelación presentado por defensa de Rafael Correa en caso Balda

Tribunal deberá decidir si se acepta o no retirar orden de prisión contra ex Presidente La jueza de la Corte Nacional, Daniella Camacho, aceptó este lunes 9 de julio de 2018 a trámite el recurso de apelación presentado por el expresidente Rafael Correa. El caso fue remitido a la Sala Penal de la Corte Nacional para que se integre el tribunal que deberá decidir si acepta o no retirar la orden de prisión contra el exmandatario o si se ratifica en la medida.