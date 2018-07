EXPRESO (Guayquil) La inversión, a la espera de que el Estado cumpla

Para inyectar capitales por unos $ 1.887 millones los exportadores de pulpa de fruta necesitan cambios. El veto presidencial de la Ley de Fomento es clave Se destapan precisiones y señalamientos de dónde se debe mejorar para que la inversión crezca en el país, luego de que el presidente de la Cervecería Nacional, Sergio Rincón, dijera a EXPRESO que necesitan equidad tributaria para invertir $ 424 millones, en cinco años. De no cumplirse con esta necesidad, para asegurar el debido retorno, la inversión sería solo de $ 80 millones. Y puesto que esta empresa es parte de las 114 que firmaron un convenio para invertir $ 9.435 millones, en cinco años, se abre la inquietud si la economía podrá recibir ese dinero o es solo un bonito sueño.

Para resolver la incógnita EXPRESO consultó a tres líderes del sector productivo, un analista económico y un experto tributario. Y la conclusión es que sin hacer cambios es difícil la inyección del dinero anunciado. Aunque hay un acuerdo de ‘dame que te daré’ que revelan las opiniones.

Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, precisó que el haber firmado estos convenios es una señal importante para el clima de inversión del país, significa que los empresarios de a poco comienzan a destrabar inversiones que años anteriores por un tema de incertidumbre no lo hicieron.

Sin embargo, “es importante aclarar que los 114 convenios no son contratos de inversión. Son acuerdos que expresan la intención y voluntad público y privada de llevar adelante los proyectos. Aún existen temas a resolver más allá de la ley en el ámbito institucional, tramitología, laboral societario y tributario que han incidido en la no realización de tales inversiones”, dijo Alarcón.

Las declaraciones evidencian que el impulso de las inversiones aún están en las decisiones políticas. Un ejemplo, la inversión de la CN depende del veto presidencial. El presidente Lenín Moreno tiene la opción de hacer que el cobro del ICE sea justo para los licores y para las cervezas como la marca Pilsener, que por el incremento del impuesto en el 2016, pasó de costar $ 1 a $ 1,25; provocando que la venta baje un 18 % y el cierre de 20.000 tiendas de barrio. Los líderes gremiales, Alarcón y Caterina Costa, están de acuerdo con que debe existir un cobro justo del ICE.

En este tema el experto tributario Carlos Coronel, socio fundador de la División de Impuestos de Lexvalor Abogados, manifestó que se debería corregir la tabla progresiva del ICE que plantea la nueva ley, pues como está concebida estaría generando distorsiones entre los productores.

La inversión, a la espera de que el Estado cumpla

Enfatizó que el país necesita del apoyo del sector privado. Hay un compromiso firme de los empresarios que suscribieron semanas atrás el compromiso de inyección de capital, para lo cual el Gobierno está dando muestras de que la política fiscal ya no va por el lado del incremento de tributos que se vivió en los últimos años.

Pero las reglas del ‘juego’ están claras entre el Gobierno y el sector productivo. Según Coronel, el Gobierno apuesta a entregar incentivos fiscales de largo plazo, a cambio de la colocación de capital fresco que requiere el país, lo cual de concretarse debería generar una mayor recaudación y empleo, no por el incremento de tributos sino por el dinamismo propio de la economía.

Construcción

“Hay que ampliar el beneficio”

Para el arquitecto Silverio Durán, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, indicó que se requiere que la tramitología sea ágil para todo tipo de obra, no solo para las casas de tipo social. Porque no es posible esperar un año a que los GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) aprueben un proyecto. En ese tiempo el monto de la inversión está sin multiplicar el dinero y eso hace perder a todos. Además piden no pagar el Impuesto a la Renta por adelantado.

Agroexportación

“Se pondrá un 80 % del dinero”

Virgilio Pesantes, analista económico, profesor de Economía de posgrado y director general de Exofrut, dijo a Diario EXPRESO que de los $ 9.435 millones se podrá poner solo un 80 %, por todo lo que falta mejorar.

Pero hay una salvedad, ese otro 20 % (unos $ 1.887 millones) pueden ser puestos por los exportadores de pulpa de fruta.

Pero, el sector necesita comprar directamente a los agricultores. Para ello el agro debe mejorar en productividad, lo que se logra con tecnología y créditos. “Solo así el agricultor va a poder cumplir con la demanda en tiempo y en forma. Ahora la industria compra al mayorista que le sube el precio y ello hace perder competitividad. Por ejemplo, el kilo de maracuyá en el mercado peruano está en $ 0,18, aquí el mayorista lo vende $ 0,32”.