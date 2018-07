Ministra de Salud rechaza uso "politiquero" de apoyo a lactancia materna

"Supuesta preocupación de algunos actores políticos, al usar argumentos falsos, devela que su interés es exclusivamente de criticar", señaló La ministra de Salud, Verónica Espinosa, en declaraciones para EcuadorInmediato, enfatizó que en ningún momento se ha retrocedido o modificado las políticas en beneficio de la lactancia materna en Ecuador. Rechazó que varios actores políticos que "jamás" escuchó pronunciarse en defensa de este tema, ahora lo hagan y lamentó que se tomen de falsos argumentos para hacerlo. "Se pretende decir que Ecuador votó en contra de una resolución a favor de la lactancia materna, lo que no es cierto. De hecho, la resolución se aprobó por consenso y no se tuvo que llegar a votación porque todos los países expresamos nuestra conformidad", precisó.

La respuesta de la Ministra de Salud llega después de que el diario The New York Times informó que el Embajador de Estados Unidos en Ecuador, Todd C. Chapman, habría presionado al Gobierno de Ecuador con tomar posibles represalias comerciales si las autoridades de salud ecuatorianas adoptaban resolución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para fomentar la lactancia materna.

“Todas nuestras normas están apegadas a las recomendaciones de la OMS con el objeto de fomentar y proteger la lactancia materna”, afirmó Espinosa al explicar que es uno de los temas que preocupan a nivel mundial, al ser un pilar de la nutrición de los bebés.

Lamentó que a las mujeres se les limite la posibilidad de dar de lactar en sus espacios de trabajo o espacios públicos. Por ello, dijo, estas políticas buscan dar herramientas para que países puedan fomentar la lactancia.

La ministra expuso que Ecuador ha sido “un gran defensor de la política, no solo a nivel internacional, sino casa adentro. Si se revisa, nuestras normativas, recogen estas recomendaciones y algunas si genera polémica alrededor de la industria que produce las leches de fórmula”.

Enfatizó que no han prohibido el uso de estos productos y lo que buscan es evitar que se desincentive la lactancia materna. Indicó que, por ejemplo, madres con VIH necesitan usar este producto, así como madres que no puedan sostener la lactancia.

Informó que tienen una política pública muy amplia en protección de la lactancia materna. La primera, dijo, es una iniciativa de la OMS que se llaman los Hospitales amigos de la madre y el niño, que buscan desde el nacimiento del niño, que a la mamá le den la posibilidad que se apegue a la madre”.

Además, indicó que tienen una norma para el establecimiento de lactarios en puestos de trabajo en sectores públicos y privados para que las mujeres puedan sacar su leche, la almacenen y no por regresar a trabajar abandonen la lactancia. Anunció que están analizando que sea una norma obligatoria.

La ministra indicó que ha habido algunas manifestaciones de actores políticos que no les ha escuchado “jamás” pronunciarse en defensa de la lactancia. “Ojalá sostengan estas prácticas y no sea solo un afán politiquero” afirmó Espinosa al precisar que están utilizando una serie de argumentos, que son falsos, para tratar de desacreditar al Gobierno y al Ministerio de Salud.

Uno de ellos, dijo, que supuestamente Ecuador votó en contra de una resolución que se trató en la Asamblea Mundial de la Salud, que estaba diseñada para proteger la lactancia materna. “Se pretende decir que Ecuador votó en contra, lo que no es cierto. De hecho, la resolución se aprobó por consenso y no se tuvo que llegar a votación porque todos los países expresamos nuestra conformidad”, expresó.

Otro argumento falso, mencionó, es que Ecuador se ha negado a implementar las recomendaciones de la OMS en la normativa del Ecuador. “Es falso, nosotros somos uno de los países más cumplidores. Implementamos al 100% las recomendaciones de la OMS”, acotó.

“Se están agarrando de este artículo para implantar en los ciudadanos que nosotros hemos cambiando nuestra política de lactancia materna para favorecer intereses económicos y comerciales, lo cual es totalmente falso. Cuando empiezan a mentir y a utilizar argumentos que no son ciertos para plantear una supuesta preocupación por la lactancia, a mi criterio, esto devela que su preocupación no es por la lactancia, su interés es exclusivamente de criticar”.

Espera que este apoyo se mantenga y cuando se debate el Código Orgánico de la Salud, cuando se está tratando elevar a carácter de Ley muchas de las recomendaciones de la OMS, también se pronuncie a favor para que estas normativas no solo están en la política pública, sino como Ley”.

