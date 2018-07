Caso Balda: Será "importante" la ampliación de Rafael Correa, dice abogado de Raúl Chicaiza

"Hasta hoy, ha dicho lo que siempre dice: No me acuerdo de nada", señaló Para Diego Chimbo, abogado del exagente de la SENAIN, Raúl Chicaiza, manifestó que es "importantísima" la ampliación de la versión del expresidente Rafael Correa, dentro del caso de presunto secuestro al exasambleísta Fernando Balda. Sostuvo que el exmandatario ha dado declaraciones sobre el caso en múltiples entrevistas, pero no en el proceso.