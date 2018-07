Yaku Pérez sobre UNASUR: "Es una declaración de marketing político de gobierno de presidente Moreno"

"¿Cómo quiere quedar bien con el movimiento indígena y cómo le creemos, si por un lado dice esto y, por otro, criminaliza a los que estamos defendiendo el agua?", cuestionó presidente de ECUARUNARI El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció, en un encuentro con los pueblos y nacionalidades indígenas, en Latacunga, Cotopaxi, que entregará el edificio de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) para la creación de la universidad indígena. Pese a la favorabilidad con la que acogió esta propuesta, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la ECUARUNARI y su presidente, Yaku Sacha Pérez Guartambel, la criticaron. "Al parecer es una declaración que forma parte del marketing político del actual régimen", reprochó el dirigente, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com

“No se entiende cómo es que reivindica, aparentemente, una deuda histórica con el movimiento indígena, entregando el edificio de la UNASUR a la universidad indígena. Primero, el edificio de la UNASUR no depende solo del Estado ecuatoriano, sino de todos los Estados que la conforman. Segundo, ¿cómo quiere quedar bien con el movimiento indígena y cómo le creemos, si por un lado dice esto y, por otro, criminaliza a los que estamos defendiendo el agua?”, cuestionó.

Lamentó, en esta línea, el estar, junto con siete personas más, acusado de un presunto delito de sabotaje, denuncia interpuesta por el Ministerio del Interior respecto al proyecto minero Río Blanco. También cuestionó el que se anuncie la “restitución” de la educación bilingüe. “En realidad, no es una restitución, es una prostitución porque no cambia nada”.

“Solamente crean una Subsecretaría con el rango de Viceministerio en el que no se devuelven las Direcciones Provinciales, en el que no se le permite tener la autonomía económica, administrativa o pedagógica, en donde se va a elegir a dedo al Viceministro. En definitiva, parece que es tan solo una retórica más del actual régimen”, reclamó.

Es así que el presidente de la ECUARUNARI aseveró no haber asistido al evento en el cual el Jefe de Estado realizó este anuncio. “Precisamente porque a mí me criminalizaron recientemente, hace menos de un mes, es que no asistí a Latacunga, Cotopaxi. Además, nuestra propuesta ha sido la restitución íntegra, no un epílogo de restitución. Habíamos insistido en que el Decreto que firme el Presidente sea con autonomía y presupuesto, pero nos mandaron un borrador que es absolutamente colonial, que es un supremo engaño, una suprema tomadura de pelo esto de la restitución”.

“Esto del edificio de la UNASUR, suena lindo que pase a los pueblos y nacionalidades, ¿cuándo será?, ¿en esta vida será?, ¿qué tal si los otros Estados, simplemente, no autorizan?. El patrimonio del edificio de la UNASUR no es exclusivamente de la UNASUR, es de todos los Estados que la conforman y tendrán que reunirse los Jefes de Estado para recién ahí, si están de acuerdo, bueno, decidir si relocalizan la sede y ahí si llegar a la universidad indígena”, reflexionó.

Yaku Pérez reiteró que sus pedidos, desde el principio, han sido sumamente claras conforme al mandato del 4 de julio del 2017, entregado ya hace más de un año al presidente Lenín Moreno. “De eso se ha entregado como en Navidad: unos caramelos. Esos caramelos no aguantan para el año, no llenan el estómago”.

“Nuestra primera e irrenunciable demanda es el tema territorios y es: Ecuador libre de minería metálica, consulta previa, conflictos de tierras, es la gestión comunitaria del agua, los derechos de la madre naturaleza. Es decir, un combate al extractivismo, que ha causado fractura a las comunidades, que siguen criminalizando a la protesta, que siguen persiguiendo a las comunidades”, señaló.

Sin embargo, no dejó de puntualizar otros temas de suma importancia, como por ejemplo, la educación intercultural bilingüe. Pese a ello, lamentó, no se dice nada; en el decreto firmado por Moreno, sobre los institutos pedagógicos. “La universidad va a ser, apenas, uno de los tantos puntos que reivindicamos, pero que no se concretan. No hay nada concreto hasta la fecha”.

Finalmente, el presidente de la ECUARUNARI confirmó que aún no se ha conocido una nueva fecha para reunirse con el Primer Mandatario. A su criterio, se “escuda” dictando decretos para “confundir” a la audiencia asegurando que el diálogo con el movimiento indígena va sobre ruedas.

“¿Cómo va a estar sobre ruedas y cómo va a fluir el diálogo cuando más del 70% de los ecuatorianos dijo no a la minería y el presidente Moreno sigue apostando, igual al expresidente (Rafael) Correa por la minería? Y a gente que se oponga, sigue criminalizando, entonces, ¿en qué nos encontramos, en diálogo o en criminalización?”, preguntó. (JPM)

