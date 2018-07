Caupolicán Ochoa: No creo que INTERPOL "se quiera subordinar a apetencias políticas del régimen" de Presidente Moreno

"INTERPOL observa que hay esta persecución política", dijo el abogado del ex Mandatario Rafael Correa Caupolicán Ochoa, abogado del ex mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, considera que la INTERPOL no hará efectiva la orden de detención en contra del ex Primer Mandatario, quien está vinculado en el caso de secuestro al político Fernando Balda.