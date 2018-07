Ministerio de Salud avala posibilidad para que mujeres puedan dar a luz en casa

Esto, si es que no se ha detectado alguna irregularidad en los chequeos médicos El Ministerio de Salud avala la posibilidad de las mujeres puedan dar a luz en su casa. La OMS ya ha hecho estudios al respecto y confirma que el parto humanizado en casa no solo tiene resultados positivos en la salud de la mamá y el niño, sino que además, aumenta el vínculo existente entre la embaraza y su pareja que la asiste. Esta sería una opción, aparte de ir a un hospital, en caso de que no se haya detectado peligros durante los chequeos médicos.