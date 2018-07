General Alonso Espinoza: "Jamás dispuse perseguir a general Jorge Gabela"

Militar en servicio pasivo, mencionado dentro de audio revelado de caso, asegura que relación con Jorge Gabela fue cordial pese a haber tenido posiciones diferentes en distintos temas Sobre el caso del asesinato de Jorge Gabela habló el general en servicio pasivo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Alonso Espinoza Romero, quien también es mencionado en un audio y a quien se lo acusa de persecución al asesinado. En este marco, negó que haya dispuesto que se lo persiga y reiteró que no tuvo nada que ver en los procesos de compra de los helicópteros DRHUV. Además, reveló que, pese a las posiciones distintas que tuvieron en diferentes temas, la relación que mantenía con Gabela era cordial y de compañerismo.

“En dicho audio se dice, en una conversación del general Jorge Gabela y el coronel Roberto Vargas, que él (Gabela) está siendo objeto de una persecución de mi parte, que yo he dispuesto que se lo persiga. Yo tengo que decir, categóricamente, que jamás he dispuesto una persecución del general Gabela. No había motivo, razón ni circunstancia para que yo lo persiguiera”, ratificó.

En este marco, mostró una publicación que se hizo el 25 de febrero de 2015 en la cual el coronel Roberto Vargas dice: “Debo afirmar categóricamente que, durante mi carrera militar, jamás estuve encargado de perseguir ni al general Gabela, ni a ninguna persona. Jamás recibí disposiciones de nadie en ese sentido, ni verbales ni escritas”.

“Además, yo jamás participé en ningún comité de contrataciones ni en ningún proceso de adquisición de los helicópteros DRHUV”, ratificó. Al tiempo de manifestar que, durante los 38 años de vida militar y de servicio al país que tuvo, puede calificar su relación con Jorge Gabela como cordial y de compañerismo, normal.

“Muchas veces, en el orden profesional, tuvimos discrepancias significativas en varios temas, uno de ellos la adquisición de los DRHUV. Yo tenía una posición contraria a la que él tenía”, admitió. Asimismo, recordó que le siguió un juicio a Patricia Ochoa, viuda de Gabela, porque, en varias ocasiones, en medios de comunicación, mencionó su nombre en el tema de las denuncias que él había hecho respecto a los helicópteros DRHUV haciendo una asociación entre ambas cosas, que “no tienen nada que ver”.

Recalcó sin embargo, que nunca tuvo ninguna enemistad con él. “Él nunca me hizo nada ni yo a él. Lo único que hemos tenido es una posición tajante y firme en lo que yo creía la defensa de la institución que era la FAE. Si mi posición, en tema de helicópteros y en otros temas puntuales, le molestaron al general Gabela, eso no lo puedo decir yo”.

Pese a aquello, existen memorandos, firmados por Espinoza, en donde se solicita que cada que ingrese a los repartos, obligatoriamente esté acompañado por un oficial de control o personal de Inteligencia (abril de 2010). A decir de Espinoza, el memorándum no es “algo fuera de lo normal”. “Cuando una autoridad superior, sea un Presidente, el Ministro de Defensa, un general de más rango, llega a un reparto militar, es la obligación del oficial más antiguo –en este caso yo era el general más antiguo del Comando de Operaciones Aéreas- debía salir a cualquier autoridad”.

“Pero, en este caso, el memorándum tiene otra intención y es que yo quería saber cuándo el general Gabela entrara a un reparto, específicamente a donde está sentado el Comando de Operaciones Aéreas y el Ala de Combate 22, que si es que él requería alguna información, relativa a los helicópteros, se me la pidiera a mí para yo canalizarla a la autoridad competente que es la encargada de entregar la información”, comentó.

Según Espinoza, Gabela tenía todo el derecho de entrar porque tenía una credencial de servicio pasivo. “Si es que el general Gabela requería alguna información de la institución, lo lógico es que él debía pedirla y canalizarla a través de la autoridad competente. Él no puede entrar, simplemente, a un Reparto a entrevistarse con un sargento, con un soldado, oficial o suboficial para pedir información y sacar la información descontextualizada a la opinión pública”.

En esta línea, recalcó: “Yo jamás ordené ninguna persecución en su contra, ni tampoco supe que se lo haya perseguido. El coronel Roberto Vargas, públicamente, lo mencionó y también indica que jamás se lo persiguió. No sé de dónde sale esta afirmación. Yo no tengo nada que ver en esto, ni en la persecución del general Gabela ni en la compra de helicópteros DRHUV”.

Asimismo, lamentó no poder opinar sobre lo dicho por el perito argentino, Roberto Meza, ya que responde por sus actos. Sin embargo, de lo que ha escuchado en la prensa, él menciona que el asesinato de Gabela tendría que ver con la compra de las aeronaves. “Pero yo estoy aquí para decirles que yo no tuve nada que ver en su compra, en ninguno de los dos procesos”.

“No intervine, ni elaborando el informe de necesidad, tampoco fui parte del Comité de Contratación, tampoco de la comisión que recibió los helicópteros. Yo no tuve nada que ver con las compras, estuve en funciones ajenas a todo lo que es compras en la FAE”, reiteró. (JPM)

Fuente: Ecuavisa

Ecuadorinmediato.com