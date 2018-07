Frente a Carondelet, platón por desaparición de "Majo y Sofía"

"Porque queremos encontrarlas con vida", exclaman en la Plaza Grande El 67% del total de desaparecidos en Ecuador corresponde a mujeres de entre 11 y 27 años. Desde el pasado 23 de junio, María José Ponce, de 28 años, y su hija Lirio Sofía, de 4 años, forman parte de estas cifras. Frente al Palacio de Carondelet decenas de personas, encabezado por los familiares de las desaparecidas, se plantaron para reclamar respuestas. "Gobierno indolente, ponente a trabajar, queremos justicia, queremos la verdad", es la consigna que se exclama con más frecuencia. Según Edith Arévalo, de la Fiscalía, "de los elementos obtenidos en la investigación, no se puede presumir, aún, la existencia de un posible delito", pero recalcó que continúan con las acciones de búsqueda.

Para Alejandra Ponce, hermana de María José, existen pistas y sospechas de las cuales esperan respuestas por parte del Gobierno y para ser escuchada, decidieron organizar un plantón frente al Palacio de Carondelet.

“15 días de profunda agonía”, lamenta Alejandra en un video que se difundió este fin de semana, en el que se convoca a participar de esta protesta en busca de respuestas.

Cerca de 50 personas, cargando carteles con las fotografías de Majo y Sofía, piden que se investigue el caso. “Porque queremos encontrarlas con vida, porque no podemos aguantar ni un día más sin Lirio Sofía y María José”, exclaman en la Plaza Grande.

En este plantón, también se pidió por Mishell Montenegro, vista por última vez el 5 de junio en el sector de La Armenia II, Valle de los Chillos. Así como otras personas desaparecidas en Ecuador y que, hasta el momento, no se tiene pistas de su paradero.

Peluches, velas y ropa de la menor fueron colocadas en la Plaza Grande, junto a carteles que piden celeridad en las diligencias. A este plantón, también se unió el padre de Javier Ortega, y señaló que se debe ser recíproco con la gente que también lo apoyó en la lucha por su hijo y los otros dos miembros del equipo periodístico de El Comercio, que fueron secuestrados y posteriormente asesinados por disidente de las FARC.

Según estadísticas de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador, hay 4.402 personas desaparecidas en el país, de ellas el 67% corresponde a mujeres de entre 11 y 27 años.

Mientras los familiares piden respuestas frente a Carondelet, mediante una rueda de prensa, Edith Arévalo, en representación de la Fiscalía, y Víctor Arauz, de la DINASED, informaron sobre las acciones realizadas en estos casos.

Arévalo señaló que la denuncia de la presunta desaparición de María José y Lirio Sofía fue presentada el 29 de junio, 6 días después de su desaparición. “Con DINASED hemos hecho todas las diligencias que hemos podido realizar”, afirmó.

Mencionó que de los elementos obtenidos en la investigación, no pueden presumir, aún, la existencia de un posible delito. “Esto no significa que no haya continuidad en una investigación seria”, precisó.

Desde la presentación de la denuncia, dijo, los familiares han tenido pleno acceso a toda la información sobre la investigación, las actuaciones y limitaciones que tienen.

Por su parte, Víctor Arauz, manifestó que se han activado todos los protocolos y con los elementos recabados se ha logrado tener “un norte en la investigación” y de tener mayor información, dijo, se comunicará oportunamente.

(PP)

Fuente: Twitter - EcuadorInmediato