Alfonso Yánez: "Ministro de Trabajo dijo que se ha pagado al 50% de maestros jubilados, eso no corresponde a realidad"

Dirigente de gremio pide al Estado que se cancele la deuda que tiene con educadores jubilados Alfonso Yánez, presidente de la Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados, aseguró que las declaraciones entregadas por el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma sobre la deuda a los maestros jubilados no son ciertas. "El propio ministro del Trabajo dice que ya se ha pagado el 50% de los jubilados, por favor, eso no corresponde a la realidad. De 8 mil maestros jubilados, desde el 2008, solo se ha pagado a 355 maestros y eso por acciones judiciales eso no es el 50%. Desde mayo del 2017 hasta la presente fecha, que ya se han jubilado más de 5000 maestros, no se ha pagado a ni un solo maestro.