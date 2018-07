Yadira Aguagallo: "Como familiares siempre acatamos recomendaciones del Estado a pesar de múltiples dudas"

Familiar del equipo periodístico asesinado espera que este suceso no vuelva a suceder Yadira Aguagallo, pareja de Paúl Rivas, uno de los integrantes del equipo periodístico secuestrado y asesinado en la Frontera Norte, se refirió a toda la situación que los familiares han vivido por varios meses y aseguró que la Familia busca que estos actos no vuelvan a suceder jamás. Explicó que por parte de ellos siempre estuvieron dispuestos a cooperar para recuperar a sus seres queridos. "Como familiares siempre acatamos recomendaciones del Estado a pesar de múltiples dudas".

“El jueves pasado por la invitación de la Asamblea Nacional, los familiares del equipo periodístico de El Comercio acudieron al pleno de la Asamblea con el objetivo de solicitar cosas puntuales. La primera de ella es que el Estado empiece a trabaja el enfoque desde las víctimas y derechos. Pedimos a los asambleístas que en el ejercicio de sus funciones hagan un seguimiento a este caso”.

“Solicitamos que la información que se obtenga de las varias comparecencias públicas o del sector privado que han llegado hasta a Asamblea Nacional pueda ser facilitada. Queremos que esa información pueda ser usada por el grupo de expertos del equipo de seguimiento de la CIDH que llegarán en lo próximos días al país”.

“Precisamente en ese contexto nosotros hemos organizado la información que ya es de carácter público, que ha salido en varios medios de comunicación que entregó contexto de toda esta situación. También Inclusive antes de eso nosotros sabemos que hubo comunicaciones entre oficiales de la Policía y representantes de los disidentes en donde se hacen advertencias y amenazas que son cumplidas cabalmente punto por punto”.

Aseguró que los familiares quisieran saber cuáles acciones se hicieron para poder evitar precisamente el asesinato de los ciudadanos. “El oficial en su comparecencia ha dicho que él mismo recomendó la instalación tres veces de un comité de crisis antes de que ocurra el secuestro evidenciando la peligrosidad, el grado de amenaza que existía para la población civil en la zona de San Lorenzo . Creemos que la Asamblea necesita conocer esta información para que en sus funciones de fiscalización puedan tomar alguna decisión”.

Aguagallo también se refirió a la carta que fue escrita con el puño y letra de Paúl Rivas que llegó a su correo electrónico. “Cuando nosotros vimos que los secuestradores habían abierto un canal de comunicación con un familiar directo nosotros solicitamos que acciones podíamos realizar, lamentablemente no hubo como utilizar ese canal de comunicación. UNASE llegó a hacer una inspección de las direcciones IP de donde se habían enviado esa información pero son datos que no tenemos porque aún no hay el informe”.

“Cuando llegó esta carta yo principiante pregunté pero lo único que me dijeron era que había que esperar”. Aguagallo explicó que parte del contenido de la carta era “Mi nombre es Paúl Rivas, por favor distribuir esta carta a la mayor cantidad de medios de comunicación Lo que estas personas quieren a cabio de mi libertad es el intercambio de sus prisioneros. Sigan presionando a la autoridades”.

La pareja de Paúl Rivas explico que cuando vio la carta por primera vez fue muy duro. “El mismo Paúl, mi pareja, estaba suplicando por su vida. Con este documento realmente fueron días extremadamente duros y complejos”.

“Nosotros quisiéramos saber de qué forma estos documentos podrían haber contribuido efectivamente para conseguir su liberación”. Aseguró que ante este documento las autoridades dijeron que se mantendría en reserva. “Como familiares nosotros siempre respetamos y acatamos las recomendaciones del Estado aún con las múltiples dudas”

Recordó que los familiares estuvieron muy poco enterados de lo que sucedía. Se refirió al equipo especial de la CIDH y aseguró para esta organización el caso de equipo periodístico es un hito con una gran importancia. “Los objetivos de ese equipo de seguimiento especial es mirar la instancia o observar cuales son o cuales fueron las acciones que los Gobierno de Colombia y Ecuador para recuperar a la personas que estaban secuestradas”. Nuestro objetivo principal es que esto no vuelva a ocurrir, que no se repita”.

Aguagallo aseguró que los familiares, “siempre exigimos verdad y transparencia”. (BGV)

