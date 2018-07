REACCIÓN: Ministra de Salud: Ojalá a algunos no les dure el apoyo a lactancia materna solo mientras les sirva para criticar al Gobierno

"Quienes estuvimos representando a Ecuador en la Asamblea Mundial de la Salud 2018, luchamos firmemente por esa resolución", dijo La Ministra de Salud, Verónica Espinosa, se refirió a la publicación del diario The New York Times, en el que se asegura que Ecuador fue presionado por Estados Unidos para no apoyar una resolución sobre lactancia materna en el seno de la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Ojalá a algunos no les dure el apoyo y respaldo a la lactancia materna solo mientras les sirva para criticar al Gobierno y para quejarse", señaló la funcionaria y explicó que ella junto a su delegación "luchamos firmemente" por la resolución de mayo pasado.