"Ecuador jamás ha aceptado presiones para cambiar su política de lactancia materna", responde Gobierno

Resolución en mayo de OMS fue aprobada por consenso y contó con respaldo de delegación ecuatoriana, señaló El Gobierno de Ecuador aseguró que "jamás ha aceptado presiones para cambiar su político de lactancia materna". La respuesta llegó después de que el diario The New York Times informó que el Embajador de Estados Unidos en Ecuador, Todd C. Chapman, habría presionado al Gobierno de Ecuador con tomar posibles represalias comerciales si las autoridades de salud ecuatorianas adoptaban resolución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para fomentar esta forma de alimentación.