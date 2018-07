ANDES (Quito) Rosalía Arteaga y su retrato como primera presidenta de Ecuador

Ex Presidenta habla sobre lo que significó para ella ser la primera mujer en ocupar altos cargos en el país. Y sobre el hecho de que tuviera que esperar 21 años para ser reconocida como ex Mandataria El retrato de Rosalía Arteaga, la primera presidenta del Ecuador, llegó hace apenas unos días al Salón Amarillo del Palacio de Carondelet, sede del gobierno nacional, hecho que significó no solo un reconocimiento para ella, ya que a pesar de haber permanecido en el cargo tan solo seis días, marcó un hito en la historia del país, sino también para las mujeres ecuatorianas y latinoamericanas.