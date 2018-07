Embajador de EEUU habría presionado a Gobierno de Ecuador para omitir resolución de OMS

Advertencia fue evidenciada por más de 12 países que se mantienen en el anonimato por posibles represalias Una investigación del Diario The New York Times advierte que el Embajador de Estados Unidos en Ecuador, Todd C. Chapman, habría presionado al Gobierno de Ecuador con tomar posibles represalias comerciales si las autoridades de salud ecuatorianas adoptaban resolución de la OMS para fomentar la lactancia materna. Esta problemática fue presenciada por más de una docena de delegados de varios países que permanecen en el anonimato por temor a represalias de Estados Unidos.