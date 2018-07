Vicepresidenta Vicuña: "Nuestro Gobierno demanda reciprocidad de Venezuela y Bolivia"

Además, afirmó que nunca estarán de acuerdo con intervenir en asuntos privados de cada país La Vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, se mostró de acuerdo con las protestas presentadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores ante Bolivia y Venezuela, luego de que sus Presidentes sugirieron que en Ecuador se manipula la Justicia. De la misma manera se mostró abierta a posibles negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya que aseguró que sus políticas han cambiado con respecto a los últimos años.

Vicuña resaltó que una de las cosas que demanda el Gobierno de Ecuador es reciprocidad, tanto a Bolivia como a Venezuela; ya que, nunca estarán de acuerdo en intervenir en asuntos internos y en violar su soberanía: “Nuestro Gobierno demanda reciprocidad, no solo a Venezuela, sino también a Bolivia de que no exista interferencia en asuntos internos. Nunca hemos coincidido con posturas de intervencionismo o de invasión militar, esa no es la línea de Gobierno Nacional”

De la misma manera, afirmó que en política internacional el Gobierno comienza a girar el timón, más aún cuando el Presidente Moreno emitiera duras críticas sobre la UNASUR: “Creo que son mecanismos que deben repensarse, pero eso bajo ningún punto de vista implica renunciar a los objetivos de la integración regional”.

Para concluir, afirmó que acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) es una opción que se contempla al interior del Gobierno, debido a la dura situación económica que vive el país: “Años atrás la política del FMI no era precisamente la de respetar decisiones soberanas de los países, pero creo que eso ha empezado a cambiar”.

(PF)

Fuente: Teleamazonas – Ecuadorinmediato