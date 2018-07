Caso Balda: "¿Qué tengo que ver con un exceso policial, ocurrido en 2012, en Colombia?", pregunta Rafael Correa

"Es evidente la intervención del Gobierno en esta persecución judicial", agregó El ex Presidente de la República, Rafael Correa, insiste en que él no tiene vínculos con el caso de presunto secuestro del activista político, Fernando Balda, en Colombia. Reconoce que el asunto pudo tratarse de un exceso policial, pero, cuestionó: "¿Qué tengo que ver?". Así también responsabilizó de la persecución judicial al Gobierno de Lenín Moreno.

En declaraciones para Deutsche Welle, el ex Mandatario sostuvo que los opositores utilizan cualquier cosa por su odio. Insistió en que no tiene nada que ver con el presunto secuestro del político ecuatoriano Fernando Balda.

"Es una gran ridiculez", indicó y aclaró que como ecuatoriano en el exterior tiene el derecho de cumplir sus obligaciones en una delegación ecuatoriana internacional.

Agregó que el tema se suma algunos factores familiares, que se le presentaron a la jueza Daniella Camacho, quien lleva el caso.

"También es el problema de que no hay ninguna garantía, es una trampa, todo está tomado, el Fiscal que me acusa fue puesto a dedo con la consigna de meter preso a Correa, absolutamente ilegal, el Consejo de la Judicatura, que dirige a todo el sector judicial, fue puesto a dedo, destituyeron ilegalmente a los anteriores miembros", sostuvo.

"La trampa era presentarme en Ecuador para no dejarme salir", agregó el ex Mandatario.

Correa mencionó que no existe ninguna sola prueba de su intervención en el caso, pero sí falsos testimonios.

"Detrás de todo está el Gobierno, el Gobierno presionó a los asambleístas para tratar de que autoricen mi enjuiciamiento penal, no lo lograron e hicieron trampa, el Gobierno envió a hablar con gente clave, por ejemplo, el anterior director de Inteligencia, Pablo Romero, ofrecerle el oro y el moro si me incriminaba, de forma noble dijo: no voy a mentir, yo no tengo nada que ver en esto, el Presidente Correa peor, así que no me voy a prestar para esas cosas", reveló.

"Es evidente la intervención del Gobierno en esta persecución judicial", recalcó Correa e indicó que "no puedo excluir una operación de contrainteligencia, pero el hecho ocurrió" sobre el caso Balda.

"El tipo tiene más de 20 juicios, alimentos, agresiones, estafa, estaba fugado del país por una condena de dos años, estaba irregular en Colombia, en Colombia se dedicaba a actividades ilícitas, espionaje informático, venta de equipo de espionaje, venta ilegal, él lo reconocía", acotó.

"Probablemente, el exceso policial" fue la razón del caso Balda, acotó Correa, quien cuestionó: "¿Qué tiene que ver el Presidente de la República? Es una locura, una insensatez".

"¿Qué tengo que ver con un exceso policial, ocurrido en 2012, en Colombia?", preguntó el ex Mandatario y recalcó que Balda no era el principal opositor de su Gobierno.

Con información de DW y Ecuadorinmediato

(PAY)