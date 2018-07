"Primero fui yo, ahora Rafael y será con todos los que defendemos la Década Ganada": ex Vicepresidente Jorge Glas

"Binomio del pueblo, Correa y Glas, perseguidos por enfrentar a los poderes fácticos", enfatizó Desde la cárcel 4, el ex Vicepresidente del Ecuador, Jorge Glas, emitió una carta. Con su puño y letra aseguró que todos quienes "defendemos la Década Ganada" serán perseguidos. Primero fue él, asegura, hoy es el ex Mandatario Rafael Correa. "El binomio del pueblo, Correa y Glas, perseguidos por enfrentar a los poderes fácticos, por luchar contra la pobreza", afirmó en un mensaje que se difundió por redes sociales.

Glas, quien cumple una pena de 6 años de cárcel por el delito de asociación ilícita en el marco del caso ODEBRECHT-Ecuador, remitió una carta, desde la cárcel 4, en Quito, donde está recluido.

El documento, con fecha 7 de julio, se refirió a lo que él califica una persecución en su contra y ahora contra el ex Presidente Rafael Correa.

"Gracias por ese inmenso respaldo en la marcha. Hay que imponerse ante la persecución judicial", precisó el ex Segundo Mandatario en relación a la marcha del pasado 5 de julio, en la que decenas de ecuatorianos salieron a las calles para respaldar a Rafael Correa y en contra del régimen del Lenín Moreno.

Glas asegura: "Primero fui yo, ahora Rafael y será con todos los que defendemos la Década Ganada" e indicó que "hoy somos perseguidos, no hay nuevas escuelas, no hay más salud, no hay más educación".

Criticó el "ocultamiento descarado de los medios de comunicación", sin embargo, dijo: "los indignados somos más".

"El binomio del pueblo, Correa y Glas, perseguidos por enfrentar a los poderes fácticos, por luchar contra la pobreza", aseveró Glas y agradeció por el apoyo recibido durante los 3 meses de prisión.

"No podrán vencernos", concluyó la ex autoridad.

Con información de Twitter/Ecuadorinmediato

