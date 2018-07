RESPUESTA: Secretario de Presidencia admite que su empresa tiene contratos con Seguros Sucre

"Yo como empresario privado también puedo ser un funcionario público", acotó El Secretario General de la Presidencia, Eduardo Jurado, confirmó que una de sus empresas, está vinculada con contratos con la estatal Seguros Sucre, a pesar de esto recalcó que no hay conflictos de intereses, porque no existe ningún impedimento legal que le permita ser empresario y funcionario público a la vez. De la misma manera, aseguró que al solicitar al titular de Empresas Públicas que mantenga los contratos con estas aseguradoras lo único que está haciendo es cumplir la Ley.

Posterior a la denuncia presentada por los legisladores del Movimiento CREO, en la que acusaban al Secretario General de la Presidencia, Eduardo Jurado, de tráfico de influencias, por un presunto oficio en el cual se solicitaba al titular de Empresas Públicas detener una licitación para el contrato de seguros con el Estado. El funcionario respondió estas acusaciones y admitió que una de sus empresas mantiene contratos con Seguros Sucre.

Jurado no niega su rol dentro de las empresas señaladas, sin embargo sostiene que en este teme no existe un conflicto de intereses, ya que el hecho de ser un empresario privado no le impide ejercer un cargo púbiico: “El hecho de que yo tenga una compañía holding ecuatoriana, que es accionista minoritario de una empresa multi latina, que esta empresa multi latina en Ecuador ofrece servicios de grúas a varias compañías de seguros y que una de esas compañías de seguros es Seguros Sucre, no tiene absolutamente nada que ver con el hecho que pretenden denunciar los asambleístas de CREO”.

Además, manifestó que al solicitar al titular de las Empresas Públicas que se mantengan los contratos con Seguros Sucre está haciendo cumplir la Ley: “Hice una consulta a la asesoría jurídica de la Presidencia en donde se me dijo que efectivamente la empresa pública tiene que contratar con la empresa de seguros del Estado,”.

Para el Secretario de la Presidencia no existe monopolio en cuanto al tema de empresas aseguradoras en el país y aunque aún figura como titular de la empresa CONSOLIDOS S.A. ante la Superintendencia de Bancos explicó que ha transferido todas las acciones de sus empresas a sus hijos para evitar cuestionamientos.

Fuente: Teleamazonas