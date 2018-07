Apoyo y solidaridad internacional a Rafael Correa tras orden de prisión

Ex Presidentes, Premio Nobel de la Paz, políticos y movimientos se pronunciaron a favor del ex Mandatario ecuatoriano Solidaridad internacional es lo que se expresa en redes sociales de distintas personalidades mundiales y movimientos sociales ante la orden de prisión contra el ex Presidente de la República, Rafael Correa, por el caso Balda. Piedad Córdova, Alfonso Pérez Esquivel, Marco Enríquez Ominami, Leonel Fernández y varios más dieron su respaldo al ex Mandatario que enfrenta ahora a la justicia de su país.