Rafael Correa a Presidente Moreno: "Efialtes dice que vaya a "dar la cara". El que muy pronto tendrá que hacerlo, será él"

Mandatario le dijo que tenga la certeza de que la justicia en Ecuador funciona de forma autónoma e independiente El ex Presidente de la República, Rafael Correa, respondió a las declaraciones del Primer Mandatario, Lenín Moreno, quien le invitó a venir a Ecuador y enfrentar a la justicia ecuatoriana en el caso Balda. Correa señaló, en cambio, que el Jefe de Estado será el que pronto tendrá que "dar la cara".

En conversatorio con medios internacionales días atrás, el presidente de la República, Lenín Moreno, se refirió al ex Mandatario: "Debe tener la completa certeza de que la justicia funciona de manera autónoma e independiente. Que no tenga recelo de venir al Ecuador y que enfrente a la justicia".

“No intervengo en la justicia, no me interesa si el señor Correa es apresado o no. Ya manifesté cuál era mi deseo interior; ojalá no sea culpable. Debe tener la completa certeza de que la justicia funciona de manera autónoma e independiente. Que no tenga recelo de venir al Ecuador y que enfrente a la justicia”, dijo el Primer Mandatario.

La respuesta del ex Presidente Correa llegó, a través de su cuenta en la red social de Twitter, en donde enfatizó: “Efialtes dice que vaya a “dar la cara”. El que muy pronto tendrá que hacerlo, será él”.

Efialtes dice que vaya a “dar la cara”. El que muy pronto tendrá que hacerlo, será él:

Consejo de Participación “Transitorio”.

Contralor “encargado”.

Fiscal “encargado”.

Consejo de la Judicatura “encargado”.

TODOS puestos a dedo.

TODO está repartido y tomado.

¡Prohibido olvidar! — Rafael Correa (@MashiRafael) 7 de julio de 2018

El ex Mandatario ecuatoriano enfrenta una orden de prisión en su contra y la solicitud a INTERPOL de difusión roja. La justicia considera que está vinculado en el caso de presunto secuestro del político ecuatoriano Fernando Balda.

Con información de Ecuadorinmediato y Twitter

