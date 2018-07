"¿El Movimiento Indígena será cómplice de la destrucción de UNASUR?", reacciona expresidente Correa

Esto, tras anuncio del Presidente Moreno de convertir estas instalaciones en una Universidad Indígena El Expresidente de la República, Rafael Correa, utilizó su cuenta de Twitter para expresar su disconformidad con el anuncio efectuado por el Primer Mandatario, Lenín Moreno, sobre el nuevo uso que se le dará a las instalaciones de la Unión de Naciones de Suramérica (UNASUR). Moreno afirmó que una vez se concrete la devolución del edificio ahí funcionará la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas ‘Amawtay Wasi’.

Correa manifestó que si se utiliza la lógica del Presidente Moreno en la que señaló que solicitará la devolución del edificio de esta organización porque no ha cumplido con su objetivo inicial de integración transnacional, se podría solicitar la devolución de la Presidencia de la República: “Con esa misma lógica: Vamos a pedir a la Presidencia de la República la devolución del poder a su pueblo para darle un mejor destino. No nos oponemos a que se gobierne, pero no ha funcionado por irrespeto a los demás”.

Debido a esto, cuestionó al movimiento indígena como uno de los cómplices en esta decisión gubernamental: “¿El Movimiento Indígena será cómplice de la destrucción de UNASUR?. ¡No lo puedo creer!.

Esta edificación cuenta con una superficie de 19.533 metros cuadrados y tuvo un costo de USD 43 millones de dólares para su construcción.

