Caso Chevron: Una semana más se va a tomar Corte Constitucional en notificar sentencia

Pablo Fajardo insiste en que petrolera busca coimar a jueces constitucionales y reprochó que Gobierno ecuatoriano trate de intervenir en el caso El abogado de los amazónicos ecuatorianos, Pablo Fajardo, en declaraciones para Ecuadorinmediato, informó que la Corte Constitucional se tomará una semana más para notificar la sentencia que llevan adelante los indígenas en contra de la petrolera estadounidense Chevron. De no existir un pronunciamiento inmediato, se tomarán medidas, señaló el jurista. La audiencia se produjo el pasado 27 de junio y hubo alertas de supuesta entrega de dinero a jueces a cambio de su resolución.

El pasado 27 de junio la Corte Constitucional efectuó la audiencia, en la que la petrolera pedía anular la ratificación de la sentencia efectuada por la Corte Nacional de Justicia en 2013, que ordenaba a la compañía Chevron pagar US$ 9100 millones por la contaminación ocasionada por derrames de residuos petroleros en la Amazonía.

“La semana anterior, el día miércoles 27 de junio se reunió el Pleno de la Corte para decidir el caso Chevron, sabemos que los jueces adoptaron una decisión, extraoficialmente conocimos inmediatamente que la decisión era favorable a los demandantes”, dijo Fajardo.

Aunque se dijo, en un principio, que la resolución oficial sería dada a conocer a las partes en los siguientes días, con fecha máxima 5 de julio, pero el documento de la Corte no llegó.

“Hemos estado pendientes, se acabó el jueves 5 de julio y no hay esta notificación”, sostuvo.

Incluso, el abogado de los demandantes indígenas, Pablo Fajardo, advirtió que la petrolera estadounidense estaría planeando "ofrecer millones de dólares" a los jueces de la Corte Constitucional para "cambiar su decisión" sobre el recurso presentado.

“El viernes anterior conocimos que hubo una reunión del equipo legal de Chevron en Quito y ante la eminente derrota jurídica en la Corte Constitucional, Chevron estaría planeando ofrecer soborno a los jueces de la Corte Constitucional, ese hecho sumado a la visita del señor Vicepresidente de Estados Unidos, parece que hay presiones económicas y comerciales hacia el país, lo cual es un obstáculo para aquellos acuerdos comerciales, sabemos que hay una presión enorme hacia los jueces de la Corte para que cambien las decisiones”, sostuvo.

Ante ello, 12 organizaciones sociales se declararon en "atenta vigilancia" frente a "potenciales presiones" que podrían enfrentar los jueces. Los dirigentes de los colectivos alertaron acerca de que miembros del Gobierno de Ecuador "no han tenido empacho en sugerir un arreglo dialogando para resolver el tema".

“El colectivo Ecuador Decide tiene información de todas las presiones económicas y comerciales, por ejemplo, el señor Ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, había expresado públicamente que hay que buscar una solución a este caso”, recalcó.

Lo cual, para Fajardo, es repudiable porque “el Ejecutivo no es parte de este litigio, en consecuencia, no tiene nada que hacer en este caso y no puede el señor Ministro de Comercio Exterior sentarse con Chevron a negociar un caso del cual no es parte”.

Por tanto, una delegación de indígenas amazónicos y colonos acudieron a la Corte Constitucional este viernes para pedir explicaciones.

“Nos dicen que aún no concluyen la revisión del documento y que le den una semana más, lo que nos parece tremendamente increíble porque para corregir estos detalles no creo que se tomen dos semanas, es bastante preocupante”, mencionó.

Si es que no se notifica la resolución judicial, Fajardo anunció que se podrían adoptar medidas adicionales para exigir el pronunciamiento.

“La UDAPT va a decidir las decisiones que puedan tomar, pero sí movilizar a las poblaciones, se planteó una huelga de hambre, cualquier acción que sea visible y que visibilice la lucha de los pueblos por defender la Amazonía”, acotó.

Ecuadorinmediato

(PAY)