Presidente Moreno calificó como estrambótica a democracia de Venezuela

Además, fue enfático en rechazar intervención militar de Estados Unidos en contra de este país El Presidente de la República, Lenín Moreno, sostuvo una entrevista la tarde de este jueves 05 de julio para medios internacionales; en la misma, se refirió a la situación actual de Venezuela y expresó su profunda preocupación por cómo se están desarrollando los procesos democráticos en este país. De la misma manera, el Primer Mandatario rechazó las declaraciones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que hacía alusión a una posible intervención militar en este país.

Moreno señaló que es sumamente preocupante la situación que atraviesa la democracia en Venezuela y la calificó como un poco ‘estrambótica’; debido a que los comicios se desarrollaron sin la participación de la oposición y con una limitada colaboración de observadores internacionales: “Eso no está dentro de lo que nosotros consideramos la norma de la democracia”.

De la misma manera, defendió la política de no injerencia de Ecuador sobre el país sudamericano, pero advirtió al Gobierno venezolano de que no provoque al país, esto, en referencia a las declaraciones de Nicolás Maduro acerca de la orden de aprehensión en contra del Expresidente Correa: “Somos un país de paz, somos un país tolerante, estamos actuando reactivamente con respecto a temas internacionales, por respeto y tolerancia, pero la tolerancia tiene un límite y, por favor, que no lo rebasen“.

Por otra parte, el Presidente Moreno también rechazó las intenciones de Estados Unidos de intervenir militarmente a Venezuela y que fueron planteadas por Donald Trump, en agosto del año, según versiones publicadas el miércoles por la prensa en Estados Unidos: “Nos oponemos a una intervención militar, nos oponemos drásticamente. No creemos que un país pueda manifestarse abiertamente; peor todavía para una intervención militar en un país".

(PF)

Fuente: El Universo