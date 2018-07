LLAMADO: Presidente Moreno a Rafael Correa: "Que no tenga recelo de venir a Ecuador y que enfrente a la justicia"

"No intervengo en la justicia, no me interesa si el señor Correa es apresado o no. Ya manifesté cuál era mi deseo interior; ojalá no sea culpable", sentenció El presidente de la República, Lenín Moreno, durante un conversatorio con medios internacionales, rechazó las declaraciones de los simpatizantes de su antecesor y actual opositor, el exmandatario Rafael Correa, acerca de su vinculación y posterior orden de prisión preventiva dentro del caso Balda. Sin embargo, expresó: "Debe tener la completa certeza de que la justicia funciona de manera autónoma e independiente. Que no tenga recelo de venir al Ecuador y que enfrente a la justicia".