María Cecilia Alvarado: Mi trabajo se ha ido "estrechando" desde desafiliación a Paúl Carrasco

Aseguró que ha hablado con diferentes organizaciones políticas con miras a siguientes elecciones La viceprefecta del Azuay, María Cecilia Alvarado se refirió a su desafiliación del movimiento "PARTICIPA". "El día 14 de junio yo tomé la decisión de desafiliarme del movimiento Participa y al mismo tiempo anunciaba que continuaría con mis funciones y seguiría en la política. La relación con el Prefecto estaba bastante quebrada y mi trabajo como viceprefecta se ha ido estrechando en el camino".

“Esto es desde hace dos años acá el trabajo se ha ido estrechando. Desde el 14 de junio hay una tensión adicional. El prefecto publicó que se seguiría trabajando en equipo y que esto no afectaría el trabajo institucional sin embargo, hemos visto que en ciertas decisiones esto no es así. El ambiente se tensa en situaciones de carácter administrativo”.

Aseguró que sigue realizando su trabajo, comentó que ya no tiene ningún contacto con los directores de la institución. Sobre las siguientes elecciones aseguró que “efectivamente hemos tenido diálogos con todas las organizaciones políticas en el Azuay. Todavía seguirnos conversando también hemos hecho acercamiento con el equipo de Jefferson Pérez”.

“Todavía hay muchas cosas que se tiene que afinar, yo tomé una decisión firme para salir del movimiento. Para las próximas elecciones no tenemos ni tiempo, ni plata para lograr una casilla electoral propia, lo que sí hemos hecho es integrarnos como equipo de trabajo. Estamos agrupando a todas las personas en los distintas cantonas”.

Comentó que sigue reuniéndose con las organizaciones. “Yo sigo siendo viceprefecta y he entendido siempre que hay una autoridad que se tiene que respetar. He sido absolutamente leal con la institución pero también he demostrado mi discrepancia en varios hechos”. (BGV)

Fuente: Telerama/ Ecuadorinmediato