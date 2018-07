Rafael Correa: En 2013, Fernando Balda no me acusó, pero tras reunión con Presidente Moreno dijo "aquí lo agarramos"

Cree que el Mandatario no es el cerebro de la persecución en su contra, pero sí "es un títere", añadió El ex Presidente del Ecuador, Rafael Correa, insistió en que no tiene vínculos con el caso de Fernando Balda, por el cual se ha generado una orden de prisión en su contra y de difusión roja para INTERPOL. Correa, desde Bélgica, recordó que, en 2013, cuando Balda interpuso una acusación particular, no lo acusó, sin embargo, después de una supuesta reunión con el Presidente Lenín Moreno junto a su abogado, dijo: "aquí lo agarramos a Correa".