Caupolicán Ochoa: "Jueza Camacho violó principio constitucional, prisión preventiva a Correa está llena de irregularidades"

Defensa presentará apelación al dictamen contra exmandatario Caupolicán Ochoa, abogado del expresidente Rafael Correa se refirió al dictamen de prisión preventiva contra Rafael Correa. "Las irregularidades están a la vista de todo el mundo, empezando por iniciar un proceso penal a alguien que no tiene ninguna responsabilidad sobre el asunto que se investiga". Explicó que la jueza Daniella Camacho no aprobó el pedido de la defensa, ni el de la Fiscalía. "Ella violando el principio dispositivo, que es un precepto constitucional, fue más allá de lo que le pidió e fiscal".

“Otra irregularidad es dejar bien establecido que recién en marzo del presente año del 2018 se inició una investigación en contra del expresidente Rafael Correa a pesar que hay una denuncia desde el año 2012. Parecería ser que luego de algunos acuerdos, conversaciones de trastienda recién en marzo de este año se decide orientar este proceso en contra del exmandatario”.

Ochoa aclaró que esta decisión no tiene que ver con una búsqueda de justicia sino buscar algunos elementos para perseguir a Rafael Correa y sacarlo de la vida política. “Entonces por esto se han venido dando toda una serie de diligencias que son forzadas y arbitrarias. En las audiencias que hemos participado hemos visto una clara parcialización de los administradores de justicia y un cambio inusitado de la Fiscalía General del Estado”.

Esto responde a que primero la Fiscalía pidió que Rafael Correa se presente ante una entidad diplomática como medida cautelar y “al siguiente día se hace coro con la señora jueza y se aprueba la prisión preventiva”. Recordó que esta es una medida cautelar no son medidas punitivas.

“En los razonamientos que se hacen demuestran cuales son los objetivos de trastienda. Por ejemplo, no se dice que el señor expresidente debe estar preso porque sea una amenaza para conspirar contra la negociación del proceso sino porque viaja mucho por Europa. No se quiere asegurar su comparecencia en el proceso”.

Ochoa aseguró que de suposiciones y especulaciones se está construyendo una figura penal no para sancionar un delito sino para alejar de la vida política al procesado. “El señor Fiscal pidió que como medida cautelar el expresidente se presente periódicamente en una delegación extranjera, la señora jueza tenía que canalizar el pedido del fiscal no invadir el área procesal y decir que a gusto de ella tenía que venir cada 15 días al Ecuador. Hay imposibles físicos, hay propuestas que por más que se tenga una apariencia de jurisdiccionales hay imposibles físicos que los imputados no pueden cumplir”.

Explicó que la jueza Daniella Camacho no aprobó el pedido de la defensa, ni el de la Fiscalía. “ella violando el principio dispositivo, que es un precepto constitucional, fue más allá de lo que le pidió el fiscal. Lo importante es que se está generando una causa penal con fines políticos.” (BGV)

Fuente: Teleamazonas/ Ecuadorinmediato