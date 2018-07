Para Juan Sebastián Roldán, en Venezuela y Bolivia, presidentes dan "órdenes a un juez" y se "persigue a gente"

Critica que ex Presidente Rafael Correa no pueda venir a Ecuador cuando usa "avión privado" para desplazarse a otros países El Secretario Particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, se refirió a las posiciones asumidas por los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Bolivia, Evo Morales, quienes respaldar a Rafael Correa frente a la orden de prisión en su contra, indicando que Ecuador no permitirá "ni que Maduro, ni que Evo Morales hablan del Estado ecuatoriano como me imagino funcionan sus países, en los que el Presidente da órdenes a un juez y, a partir de eso, se persigue a gente".