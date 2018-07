Esteban Albornoz: "Hace más de un año pedí que investiguen mi patrimonio y de mi familia"

"Con conductas antijurídicas, Sebastián Cevallos solo busca afectar mi honra y dignidad", aclaró Tras las declaraciones del dirigente de Unidad Popular, Sebastián Cevallos, quien anunció que la Fiscalía pidió a Contraloría realiza un examen especial al patrimonio del asambleísta Esteban Albornoz, el legislador aclaró que al ser una investigación previa, de carácter reservado, estaría cometiendo varias infracciones al divulgar esta información, "con el único y exclusivo propósito de un protagonismo político; y de afectar mi honra y dignidad". Además, enfatizó que hace más de un año pidió a la Fiscalía que investigue, no solo su patrimonio, sino también el de toda su familia.

Cevallos pidió, en noviembre de 2017, que investiguen al actual asambleísta y ex ministro de electricidad, Esteban Albornoz, porque, según explicó, sería cerca de 3 millones de dólares en coimas, que habrían recibido altos funcionarios del Estado por parte de la empresa Caminosca.

Ayer, 4 de julio, anunció los avances de esta investigación y reveló que el Fiscal encargado Paúl Pérez Reina pidió a la Contraloría General del Estado que realice un examen especial al patrimonio de Albornoz.

Sin embargo, el asambleísta aclaró que se trata de una investigación previa y de carácter reservado, por lo que, dice, Cevallos estaría cometiendo varias infracciones tipificadas en el COIP por revelar esta información en una rueda de prensa en Cuenca.

Considera que las declaraciones del dirigente de Unidad Popular tienen “el único y exclusivo propósito de un protagonismo político". Recalcó que en una ocasión anterior ya le explicó al Fiscal General que Cevallos “está incurso en conducta antijurídica, fraude procesal, adulteración de documento público”.

Albornoz aclaró que desde hace un año ha pedido a la Fiscalía que investigue, no solo su patrimonio, sino también el de toda su familia. “Jamás he recibido un solo centavo que no haya sido producto de mi legal remuneración en las varias dignidades que en la función pública y privada me he desempeñado”, expresó.

Cevallos, cuando presentó la denuncia, destacó que tenía el laudo arbitral que vino desde Miami, Estados Unidos, donde se ratificaría los supuestos ilícitos y señaló que José Santos, delator de Odebrecht, en su delación dice “el señor Albornoz conocía de todo lo que se hacía en el ámbito de la construcción de las empresas hidroeléctricas”.

Sin embargo, Albornoz menciona que desde hace un año ha presentado sus declaraciones patrimoniales bajo juramento para su análisis y recuerda el examen especial realizado por la Contraloría a su patrimonio, en 2016. "Este examen especial, practicado a mi patrimonio durante seis años que fui Ministro de Electricidad, permiten concluir que no se encontraron elementos objetivos de un incremento patrimonial no justificado.

Por último, destaca que la denuncia es “falsa, maliciosa y temeraria, presentada por un individuo que tiene que recurrir a conductas antijurídicas, para pretender afectar mi honra y dignidad”.

(PP)

Fuente: Twitter – Esteban Albornoz, EcuadorInmediato