Concejal Carlos Páez: "La crisis de recolección de basura continúa"

Concejal de Quito tiene tres hipótesis del problema: incumplimiento de proveedor, ineficiencia de la administración y que se compró equipos que no eran apropiados El concejal de Quito, Carlos Páez, se refirió sobre el problema de la recolección de la basura en la ciudad y manifestó que "la crisis continúa", aunque admitió que han habido algunas mejoras. Reprochó que el nuevo gerente de EMASEO haya dicho que hasta junio de este año iba a estar superada esta situación. "Pero no ha pasado nada y en el nuevo informe que nos dan, dicen que se están ordenando peritajes técnicos, 6 meses después", criticó.

Manifestó que es el resultado de una mala gestión administrativa, que se hizo perder casi la totalidad de la capacidad de EMASEO. “Los camiones han pasado más en talleres que en las calles, pese a que algunos no tienen ni 2 años de adquirirlos”, afirmó.

Indicó que en diciembre de 2016, una año antes de que estalle la crisis, “revisando indicadores mensuales de gestión de la empresa, que antes no emitían y ahora no, encontré que la estadística del daño de la flota era más grande que la esperada para equipos relativamente nuevos y comuniqué al gerente de la empresa”.

Sin embargo, dijo, no recibieron respuesta y en abril de 2017 volvió a insistir. “En octubre de 2017, el informe del entonces gerente nos mostró un plan de contingencia que no era suficiente para la crisis. Se le pidió que se corrija las deficiencias, pero no se hizo caso y en diciembre de 2017, cuando ya era evidente, salta esta decisión del alcalde que votó al anterior gerente”.

Manifestó que el nuevo gerente había dicho que hasta junio de este año debía estar superada esta situación. “Pero no ha pasado nada y en el nuevo informe que nos dan, dicen que se están ordenando peritajes técnicos, 6 meses después”, acotó.

El concejal tiene tres hipótesis: incumplimiento de proveedor, ineficiencia de parte de administración y la tercera es que se compró equipos que no eran apropiados para la ciudad.

Además, enfatizó que se empezó a trabajar con los contenedores “a la carta, les pedían en un barrio y lo ponían si hacer un análisis técnico previo”.

Sobre el contrato de arrendamiento de la flota, Páez indicó que hay dudas al interior del Concejo sobre si hubo un proceso competitivo de licitación entre los potenciales oferentes. “lo primero que se dijo es que se iba a comprar y en el mismo concurso se termina arrendando. De los 10 oferentes, 9 plantean venta y 1 arrendar”.

El edil de Quito afirmó que han demostrado que hubo una contratación excesiva del personal administrativo con “un montón de coordinadores, supervisores”.

(PP)

Fuente: Sonorama